На Львівщині розширять основну трасу з Києва до Варшави. Роботи мають виконати за два роки

На Львівщині капітально відремонтують 33,4 км ділянки автодороги М-09 від Львова до Рави-Руської. Підготовчі роботи вже розпочалися.

Про це йдеться в повідомленні підрядника – компанії "Автомагістраль-Південь", передає LIGA.net.

Як зазначається, ділянка між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне" – це основний маршрут із Києва до Варшави, який є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

"Трафік тут дуже щільний, а траса має лише дві смуги та проходить через сім населених пунктів. Останній ремонт виконувався ще перед "Євро-2012", але дорожню основу не замінювали. Траса давно не відповідає потребам України у швидкій та зручній логістиці з Євросоюзом", – сказано в повідомленні.

Що передбачається

Проєкт капітального ремонту траси від села Воля-Висоцька до пункту пропуску передбачає, зокрема, будівництво ще однієї смуги, що допоможе значно збільшити пропускну здатність дороги, а також зменшити ризик заторів і "тягнучок".

Окрім того, з обох сторін біля зупинок транспорту, перехрестів, примикань додадуть перехідно-швидкісні смуги, повністю замінять дорожню основу та облаштують нове покриття з трьох шарів асфальтобетону;

Також будуть демонтовані та заново збудовані шість мостів, більшість із яких перебуває в аварійному стані. Чотири мости замінять на бетонні труби, створять кільцеву розв'язку.

Разом із тим буде облаштована система водовідведення та очищення дощової води, а також тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани, зупинки громадського транспорту, освітлення, світлофори, бар'єрне огородження та розмітка.

Фінансування капітального ремонту ділянки автодороги М-09 від Львова до Рави-Руської здіснюватиметься за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку.

Термін реалізації проєкту – два роки.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" за підтримки Європейського Союзу відкрила оновлений пункт прикордонного контролю поїздів на кордоні з Польщею.

Перед тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна продовжує перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з Європейським Союзом. Перші результати в цьому напрямку український уряд очікує вже цього року.