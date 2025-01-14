Спільний митний та прикордонний контроль з ЄС: перші результати очікуються вже у 2025 році

Україна продовжує перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з Європейським Союзом. Перші результати в цьому напрямку український уряд очікує вже цього року.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз Єврокомісія оцінює нашу потенційну угоду з Польщею. Після узгодження технічних питань зможемо використати цю напрацьовану модель для інших наших сусідів-членів ЄС", – додав він.

За словами очільника уряду, цьогоріч Україна й далі налаштована розширювати та покращувати систему "єЧерга". За понад два роки відбулося майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи, що зменшує час їх перебування на кордоні.

Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску, наголосив Шмигаль. Він нагадав, що торік була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше шести нових.

Як повідомлялося, реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі – Мостиська II – Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.

До того стало відомо, що на Закарпатті оновлять пункти пропуску на кордоні для зменшення черг і прискорення доставки вантажів.