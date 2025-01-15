"Укрзалізниця" відкрила оновлений пункт контролю поїздів на кордоні з Польщею. Це вдвічі збільшить пропуск потягів

"Укрзалізниця" за підтримки Європейського Союзу відкрила оновлений пункт прикордонного контролю поїздів на кордоні з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, завершено всі роботи з перенесення пункту прикордонного контролю поїздів на станцію Мостиська ІІ, розташовану поблизу українсько-польського кордону на Львівщині. Проєкт реалізовано завдяки паритетному співфінансуванню програми Connecting Europe Facility та Європейського інвестиційного банку.

"Завдяки перенесенню пункту прикордонного огляду поїздів на станцію Мостиська ІІ ми зможемо вдвічі збільшити пропускні можливості цього напрямку. Так, якщо раніше тут на добу могли оглянути 6 вантажних поїздів, то тепер до 15. Тобто це нові можливості для нарощування обсягів вантажних перевезень та прискорення пасажирських поїздів", – розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

До реалізації цього проєкту прикордонний огляд поїздів, що прямували з України до Польщі, здійснювався на перегоні Мостиська – Держкордон, і середній час проведення контрольних операцій для одного поїзда становив майже дві години.

Під час реконструкції пункту пропуску було виконано такі роботи:

збудовано чотири вежі для огляду рухомого складу працівниками прикордонної служби України;

встановлено два блоки-модулі (одно- та двоповерхові) для працівників прикордонного контролю;

облаштовано чотири вольєри для службових собак;

улаштовано систему відеоспостереження (30 камер) та покриття Wi-Fi;

модернізовано систему секціонування контактної мережі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна продовжує перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з Європейським Союзом. Перші результати в цьому напрямку український уряд очікує вже цього року.

До того стало відомо, що реконструкцію залізничної колії на ділянці "Держкордон Польщі – Мостиська II – Скнилів (Львів)" перенесено на 2026 рік.

Перед тим повідомлялося, що на Закарпатті оновлять пункти пропуску на кордоні для зменшення черг і прискорення доставки вантажів.