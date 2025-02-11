УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9056 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 344 1

Нездетоновану бойову частину ворожого БПЛА знешкодили на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Рівненської області знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спеціалісти вибухотехнічної служби поліції виявили уламки кількох безпілотних літальних апаратів, в одного з яких 50-кілограмова бойова частина не здетонувала. Її знищили у безпечному місці.

Крім того, фахівці знешкодили ще один підозрілий предмет: безпілотник, який застряг в кроні дерев на висоті 15 метрів.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів, у тому числі БпЛА, заборонено підходити та торкатися їх. Необхідно відразу звертатися до поліції або рятувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські атаки БПЛА стали основною причиною загибелі цивільних в Україні у січні, - ООН

На Рівненщині вибухотехніки знешкодили російський безпілотникНа Рівненщині вибухотехніки знешкодили російський безпілотникНа Рівненщині вибухотехніки знешкодили російський безпілотник
На Рівненщині вибухотехніки знешкодили російський безпілотникНа Рівненщині вибухотехніки знешкодили російський безпілотник

Автор: 

безпілотник (4917) Рівненська область (1227) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Той,що застряг на дереві і справді сліпляний із гівна і палок,але скільки проблем від них..
показати весь коментар
11.02.2025 15:45 Відповісти
 
 