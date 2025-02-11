Нездетоновану бойову частину ворожого БПЛА знешкодили на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Рівненської області знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала.

Про це повідомляє поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спеціалісти вибухотехнічної служби поліції виявили уламки кількох безпілотних літальних апаратів, в одного з яких 50-кілограмова бойова частина не здетонувала. Її знищили у безпечному місці.

Крім того, фахівці знешкодили ще один підозрілий предмет: безпілотник, який застряг в кроні дерев на висоті 15 метрів.

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів, у тому числі БпЛА, заборонено підходити та торкатися їх. Необхідно відразу звертатися до поліції або рятувальників.

