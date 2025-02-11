Російські атаки БПЛА стали основною причиною загибелі цивільних в Україні у січні, - ООН

Атаки безпілотників малого радіуса дії були найпоширенішими причинами смерті цивільних в Україні у січні 2025 року.

Про це пише Reuters із посиланням на дані моніторингової місії ООН, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що використання БПЛА в Україні зросло протягом трьох років російської агресії.

Щонайменше 139 цивільних в Україні було вбито та 738 поранено у січні 2025 року. 27% смертей і 30% поранень спричинені безпілотниками малого радіуса дії.

Також читайте: Рашисти вдарили по Костянтинівці трьома ФАБами: поранено 3 особи, пошкоджено майже 40 будинків. ФОТОрепортаж

За даними ООН, майже 12 500 цивільних загинули в Україні протягом війни, зокрема 650 дітей. В ООН неодноразово зазначали, що її підрахунки є заниженими, оскільки враховують смерті, які вдалося перевірити командам організації.

"Наші дані показують чітку і тривожну тенденцію використання дронів малої дальності способами, які ставлять під серйозну загрозу цивільних осіб", - сказав голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

В ООН додали, що і Україна, і Росія виробили понад мільйон дронів у 2024 році.

Росія продовжує заперечувати навмисні атаки на цивільних жителів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по автостоянці у Сумах: знищено багато автомобілів, пошкоджено п’ять будинків. Постраждала жінка