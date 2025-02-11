Катували мешканця Миколаївщини: двом військовим РФ заочно повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Українські правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям російської армії, причетним до катування мешканця Миколаївщини під час окупації регіону.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, у вересні 2022 року під час окупації села Євгенівка Снігурівської міської територіальної громади Баштанського району, командир та заступник командира 1 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ незаконно утримували чоловіка, жорстоко били його руками, ногами та дерев'яною палицею.

Як повідомляється, чоловіка утримували в нелюдських умовах протягом доби.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру у порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

