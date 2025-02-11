УКР
Прикордонники затримали зловмисників, що намагались вивезти з України ліки та психотропи на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Краківець" прикордонники спільно з митниками викрили дві спроби незаконного ввезення лікарських засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час перевірки автомобіля Mercedes з Італії в багажнику знайшли понад 500 таблеток із наркотичними та психотропними речовинами.Водій стверджував, що це передача з Рима, яку він мав переслати поштою в Україні.

В іншому випадку у ще одному Mercedes виявили понад 70 пакунків препаратів від діабету та ожиріння вартістю понад 1,3 млн грн. Водій заявив, що віз передачу з Німеччини.

Зазначається, що контрабандні препарати вилучено, складено протокол про порушення митних правил.

Також читайте: Переправа через Тису за 11 000$: на Закарпатті викрито організатора незаконного перетину кордону до Румунії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Партія контрабандних ліків

Зупинено контрабанду ліків та психотропів

Під час перевірки автомобіля Mercedes з Італії в багажнику знайшли понад 500 таблеток із наркотичними та психотропними речовинами.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) контрабанда (1834) ліки (1362)
Від ожиріння це напевно ті данські,на яких помішані вгодовані американці і витратили в 24році 10ярдів,там кажись вони 300$.а наші порахували по 450$/
12.02.2025 00:06 Відповісти
Не зрозумів , вибачте ,
,,вивезти ліки з Украіни , чи завезти ліки в Украіну" ?
12.02.2025 00:10 Відповісти
Вивезти))) бо у Європі вони під суворим контролем. Ще й спробуй той рецепт отримати.
12.02.2025 05:52 Відповісти
Ну, так тепер, самі, ті хто їх вивозив, нехай і з'їдять, щоб хоть користь, якась для України була!!
Бо з цих осіб толку уже не буду, як і з організаторів такої перевозки!!
Шмигаль, уже стурбований за РИГламентом КМУ, чи досить і міністра КМУ з держсекретарями???
12.02.2025 00:14 Відповісти
Низзя, зедятам самим нада.
12.02.2025 00:30 Відповісти
До цього в упор не бачили".. Поки найпотужніший не сказав.. стоп.. де моя доля.. ціни на ліки в Україні неадекватні".. Ой які файні хлопці.. роботящі.. ісполнітельние.
12.02.2025 01:25 Відповісти
Так усе ж таки вивозили чи ввозили?
12.02.2025 10:46 Відповісти
Тотальна зелена "Какаяразніца", "хотьпаржом '
13.02.2025 08:41 Відповісти
 
 