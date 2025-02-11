Прикордонники затримали зловмисників, що намагались вивезти з України ліки та психотропи на 1,3 млн грн. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Краківець" прикордонники спільно з митниками викрили дві спроби незаконного ввезення лікарських засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час перевірки автомобіля Mercedes з Італії в багажнику знайшли понад 500 таблеток із наркотичними та психотропними речовинами.Водій стверджував, що це передача з Рима, яку він мав переслати поштою в Україні.

В іншому випадку у ще одному Mercedes виявили понад 70 пакунків препаратів від діабету та ожиріння вартістю понад 1,3 млн грн. Водій заявив, що віз передачу з Німеччини.

Зазначається, що контрабандні препарати вилучено, складено протокол про порушення митних правил.

