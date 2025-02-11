УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9858 відвідувачів онлайн
Новини
1 003 8

Переправа через Тису за 11 000$: на Закарпатті викрито організатора незаконного перетину кордону до Румунії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці викрили 35-річного мешканця Рахова, який організував незаконну переправу українців через кордон із Румунією.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кордон з Білоруссю: ситуація стабільна, формування ударних угрупувань ворога не фіксується, - ДПСУ

Як зазначається, чоловік вимагав 11 тисяч доларів за допомогу у нелегальному перетині держкордону, змушуючи людей ризикувати життям, перепливаючи крижані води річки Тиса.

Правопорушника затримали під час отримання грошей від 24-річного жителя Івано-Франківщини. За його вказівкою, чоловік мав перетинати кордон поза офіційними пунктами пропуску, наражаючи себе на смертельну небезпеку.

На Закарпатті викрили канал нелегальної міграції
На Закарпатті викрили канал нелегальної міграції

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд взяв його під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 605 тисяч гривень. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перехід кордону за 12 000$: у Львові затримано організатора, який доставляв військовозобов’язаних у Закарпатську область, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) ухилянти (1176) Закарпатська область (2166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1. Як давно ви почали думати про Тису?
2. Як часто ви думаєте про Тису?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте про Тису?
показати весь коментар
11.02.2025 15:39 Відповісти
ОПа дЄрьмака оголосила нові розцінки і це 11 000$ за поржати і по.рати на какая разніца.
показати весь коментар
11.02.2025 15:41 Відповісти
Ig Shu Це нормальна ціна. Коли візьмуть в облогу Дніпро, буде не меньше 50000 $
показати весь коментар
11.02.2025 16:00 Відповісти
згідний, кожен зебіл повинен страждати, хоча б своєю відмерзлою дупою, оскільки мозок не можливо переохолодити в зв'язку із його відсутністю...
показати весь коментар
11.02.2025 16:05 Відповісти
Не розумію... Ну припустим переправився через Тису. Як людина легалізується в Румунії чи Польщі? Невже там у правоохоронних органів не виникає питання як він попав на територію їхньої держави. Вони шо в документи взагалі там не дивляться, чи там такі ж ділки за бабло ставлять відмітки про перетин кордону?
показати весь коментар
11.02.2025 15:43 Відповісти
Насправді на Ютубі є повно відео від перебіжчиків в Румунію. Їх поліція, як і вцілому правоохоронна система до цього цілком нормально відноситься. Звісно завозять у відділок, якись час тримають, щоб встановити особу і чи немає за нею кримінальних правопорушень чи судимостей на території ЄС, якщо все добре - то десь за пів дня-день випускають, видаючи право на біженство. А там далі хоч залишайся в Румунії, хоч їдь десь далі. Стосовно наших воєнних станів, «ухилянтів» і решти особливостей війни - їм на це абсолютно байдуже, дехто навіть підтримує тих людей, видаючи гуманітарну допомогу.

П.С. Хоча спосіб поплавати в річці за 11 тисяч $ дивний, легше якомусь воєнкому «донат» зробити.
показати весь коментар
11.02.2025 16:11 Відповісти
В ТЦК вхід безкоштовний, всі послуги безкоштовні. І ніхто не пропонує топитися в крижаній річці за 11000 зелені.
показати весь коментар
11.02.2025 15:44 Відповісти
Кацапи наближаються. Ніхто не хоче жити в СРСР 2.0. Тому ціни ростуть. Росгвардія потім не випустить.
показати весь коментар
11.02.2025 15:54 Відповісти
 
 