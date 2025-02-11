Переправа через Тису за 11 000$: на Закарпатті викрито організатора незаконного перетину кордону до Румунії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті правоохоронці викрили 35-річного мешканця Рахова, який організував незаконну переправу українців через кордон із Румунією.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік вимагав 11 тисяч доларів за допомогу у нелегальному перетині держкордону, змушуючи людей ризикувати життям, перепливаючи крижані води річки Тиса.
Правопорушника затримали під час отримання грошей від 24-річного жителя Івано-Франківщини. За його вказівкою, чоловік мав перетинати кордон поза офіційними пунктами пропуску, наражаючи себе на смертельну небезпеку.
Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд взяв його під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 605 тисяч гривень. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
П.С. Хоча спосіб поплавати в річці за 11 тисяч $ дивний, легше якомусь воєнкому «донат» зробити.