Перехід кордону за 12 000$: у Львові затримано організатора, який доставляв військовозобов’язаних у Закарпатську область, - ДПСУ. ВIДЕО

У Львові затримали 40-річного організатора незаконного каналу переправлення осіб через кордон.

За оперативною інформацією, для цього він підшуковував потенційних клієнтів в інтернеті та пропонував їм незаконний перехід кордону за 12 тис. доларів США.

Як зазначається, з цих грошей 11 500 доларів ділок залишав собі, а 500 доларів передавав водію, який доставляв чоловіків на територію Закарпатської області. Далі організатор обіцяв надати детальну інструкцію для незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Махінатора затримали на гарячому під час отримання коштів відповідно до ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою). Водночас суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). За скоєння цього злочину чоловіку загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років.

