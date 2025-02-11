УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Відео
3 582 24

Перехід кордону за 12 000$: у Львові затримано організатора, який доставляв військовозобов’язаних у Закарпатську область, - ДПСУ. ВIДЕО

У Львові затримали 40-річного організатора незаконного каналу переправлення осіб через кордон. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники завдали вогневих уражень по окопних лініях, бліндажах, траншеях, складах з боєкомплектом росіян. ВIДЕО

За оперативною інформацією, для цього він підшуковував потенційних клієнтів в інтернеті та пропонував їм незаконний перехід кордону за 12 тис. доларів США.

Як зазначається, з цих грошей 11 500 доларів ділок залишав собі, а 500 доларів передавав водію, який доставляв чоловіків на територію Закарпатської області. Далі організатор обіцяв надати детальну інструкцію для незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.

У Львові затримали організатора каналу незаконного переправлення осіб через кордон

Махінатора затримали на гарячому під час отримання коштів відповідно до ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою). Водночас суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). За скоєння цього злочину чоловіку загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кордон з Білоруссю: ситуація стабільна, формування ударних угрупувань ворога не фіксується, - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) Львів (3151) ухилянти (1176) Львівська область (2560) Львівський район (117)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Слугам зеленського так сподобається брати по 10К з кожного за перетин кордону, що вони і після війни не відкриють прохід.
показати весь коментар
11.02.2025 12:47 Відповісти
+8
Чому тікають з України, а не в Україну? Не розумію!
показати весь коментар
11.02.2025 12:49 Відповісти
+5
А по дзвінку з ОПи д'єрмака схема переходу працює бездоганно!
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це можливо лиш тому що комусь у владі це вигідно
не більше та не меньше.....
показати весь коментар
11.02.2025 12:44 Відповісти
невже ЗЕленському?
показати весь коментар
11.02.2025 14:54 Відповісти
Саме йому несуни несуть частину бабла
показати весь коментар
11.02.2025 15:53 Відповісти
Слугам зеленського так сподобається брати по 10К з кожного за перетин кордону, що вони і після війни не відкриють прохід.
показати весь коментар
11.02.2025 12:47 Відповісти
Semen Pistruil Ну а що ви хотіли, кацапи наближаються. Ніхто не хоче жити в СРСР 2.0. Тому ціни ростуть. Росгвардія потім не випустить.
показати весь коментар
11.02.2025 14:17 Відповісти
З Херсону, денеерівці випускали, за декільуа пачок цигарок
показати весь коментар
11.02.2025 21:36 Відповісти
А по дзвінку з ОПи д'єрмака схема переходу працює бездоганно!
показати весь коментар
11.02.2025 12:48 Відповісти
але там 12 тисяч не вистачить
показати весь коментар
11.02.2025 13:10 Відповісти
Чому тікають з України, а не в Україну? Не розумію!
показати весь коментар
11.02.2025 12:49 Відповісти
літом буде лавина
показати весь коментар
11.02.2025 12:52 Відповісти
а сам цей організатор звісно був тяжко хворим інвалідом непридатим до призову до лав ЗСУ...
показати весь коментар
11.02.2025 12:57 Відповісти
Країна інвалідів(прокуроди,поліція,ТЦК,депутати,судьї)а йому не можно ?
показати весь коментар
11.02.2025 13:02 Відповісти
Вечером йдеш по центральній вул. одні собаки і пакети по вітру літають. Може воно в містах жвавіше, тут людей і так хірня, і перееленці повтікали, 50 років такої пустоти не було.
показати весь коментар
11.02.2025 13:04 Відповісти
у нас навпаки. ввечері хлопці виходять погуляти, коли тцкуни вже сплять ))
показати весь коментар
11.02.2025 13:11 Відповісти
То дітки 25 річні.
показати весь коментар
11.02.2025 13:42 Відповісти
Роп Ноп Навіщо вони так ризикують ? Треба сидіти дома, а жінка хай бере ще одну роботу, так і дочекаються спокійно бурятів.
показати весь коментар
11.02.2025 14:49 Відповісти
У нас не сплять. Кого злапають, везуть на нічне ВЛК
показати весь коментар
11.02.2025 21:39 Відповісти
Те ж саме, але від Майдану 50 метрів. По дворі вештається хижа тцкашня іклами клацає, прутня їм а не моторного ухилеса) Всі чоловіки виходять вночи попалити і смикнути по 50 з сусідами, але все одно дуже дуже мало, двоє-троє максимум, це останні.
показати весь коментар
11.02.2025 13:17 Відповісти
tromb Скоро пожвавішає, понаїдуть буряти і буде двіжуха.
показати весь коментар
11.02.2025 14:41 Відповісти
"Новини нашого концтабору" (с)
показати весь коментар
11.02.2025 13:23 Відповісти
Задовбали ви з своїм концтабором, дотримуйтесь закону, працюйте офіційно, платіть податки, допомагайте армії і буде все гаразд! Але біда в тому , що влада риго-зелених організувала знищення нації, а її то якраз обрали ухилянти та й більшісю українців -лохів, які ой як не хочуть боронити бубочку!
показати весь коментар
11.02.2025 14:56 Відповісти
Сто двадцять гривень коштує квиток в маршрутку до Закарпаття зі Львова.Зрештою можна і таксі взяти,двісті з гачком км. то не віддаль.За що платити одинадцять тисяч баксів?Та і сама Львівська область є прикордонною і навряд чи тепер там бігає бдітєльний пагранічнік Карацюпа з вірним псом Рексом...
показати весь коментар
11.02.2025 13:43 Відповісти
Бігають, з вірними нічними дронами. Куди там тому Рексу...
показати весь коментар
11.02.2025 21:41 Відповісти
То на пальне!!!
показати весь коментар
11.02.2025 14:26 Відповісти
 
 