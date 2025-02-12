УКР
Судитимуть суддю з Київщини, який відпочив на Карибах під виглядом відрядження, та адвоката, який допоміг йому підробити документи, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду Броварів, який за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено розслідування й щодо адвоката, який допомагав йому зробити фальшиві документи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР. 

Як зазначається, обвинувальний акт стосовно судді та адвоката скеровано до суду.

суддя відпочив на карибах

Що встановило слідство?

За даними ДБР, суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну.

"Для цього служитель Феміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон", - йдеться у повідомленні.

Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27. ч. 3. Ст. 358, 4 ст. 358 КК України).

Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 332, КК України).

Що загрожує?

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що судді-хабарнику повідомили про нову підозру через те, що він замість відрядження поїхав на Карибські острови.

Автор: 

відпочинок (232) суддя (1607) ДБР (3737) Карибське море (5)
Топ коментарі
+11
На пенсію його гоніть і 300 тис. нарахуйте, нехай страждає.
показати весь коментар
12.02.2025 12:02 Відповісти
+7
Чомусь не дивує, і не дивно буде, якщо його не посадять
показати весь коментар
12.02.2025 12:00 Відповісти
+5
у суддів середня пенсія (пожиттєве утримання називається) - близько 100 тис грн на місяць, максимальну пенсію отримує суддя у відставці шаптала близкьо 300 тис. грн
середня пенсія звичайного громадянина України - 5000 тис. грн
то чого ж суддям не відпочивати на Карибах? держава ж платить, платить добряче!
показати весь коментар
12.02.2025 12:02 Відповісти
Чомусь не дивує, і не дивно буде, якщо його не посадять
показати весь коментар
12.02.2025 12:00 Відповісти
Скоро будет командировка в суды США отправлять правосудие украинскими судьями
показати весь коментар
12.02.2025 12:32 Відповісти
від тюрми користі ніякої - найкращим покаранням для подібних організмів була б конфіскація майна і заборона займати посади
показати весь коментар
12.02.2025 12:32 Відповісти
у суддів середня пенсія (пожиттєве утримання називається) - близько 100 тис грн на місяць, максимальну пенсію отримує суддя у відставці шаптала близкьо 300 тис. грн
середня пенсія звичайного громадянина України - 5000 тис. грн
то чого ж суддям не відпочивати на Карибах? держава ж платить, платить добряче!
показати весь коментар
12.02.2025 12:02 Відповісти
Ці організми за життя стільки колядують, що пенсія для них, навіть і у 300 к., це один похід на шопінг.
показати весь коментар
12.02.2025 12:13 Відповісти
так то воно так
але ж за цю гарантовану державою пайку вони так трусяться, що й рідну маму на пж засудять без доказів
показати весь коментар
12.02.2025 12:18 Відповісти
якось ржав напередодні повномасштабки
до одного закладу харчування в обід зайшли дві фіфи - точно знаю, що судді найвищої суддівської інстанції
замовили та й одна до іншої каже:
"слухай, давай я зарплатною карткою розрахуюся, а то я по ній вже кілька місяців жодної опеарції не робила, ще набу та назк домахаються за що живу, чому операції відсутні"
показати весь коментар
12.02.2025 12:32 Відповісти
На пенсію його гоніть і 300 тис. нарахуйте, нехай страждає.
показати весь коментар
12.02.2025 12:02 Відповісти
"А судді хто"? ("Лихо з розуму")
показати весь коментар
12.02.2025 12:03 Відповісти
Не судитимуть, замнуть.
показати весь коментар
12.02.2025 12:03 Відповісти
відправлять круїзним лайнером на Кариби - так би мовити задля відтворення обставин події, тобто слідчого експерименту
показати весь коментар
12.02.2025 12:07 Відповісти
Бо можливо інвалід.
показати весь коментар
12.02.2025 12:09 Відповісти
в нас досі прикриваються посадами та папірцями. невже ця війна, та те, що ці ж с коти її і притягли в Україну, досі не стерла ту границю недоторканності? може пора вже дубасити тих *****?
показати весь коментар
12.02.2025 12:05 Відповісти
А для чого вони ментів на фрінт не відправляють? Так-так, саме так, щоб захищати себе, судей та плокулолів від простого дурнуватого наріду. Нарід хоч і дурнуватий, але мало лі
показати весь коментар
12.02.2025 12:17 Відповісти
думаєш менти один поперед одного на фронт спішать? коли піде двіж-маліна менти такі собі захистники, самі потікають. це вже ж було!
показати весь коментар
12.02.2025 12:49 Відповісти
о.....
ще один, потенційний, ручний суддя з,явився.
бо йому за скоєне нічого не буде, крім папки з компроматом.
але тепер він буде "судити" як скаже опа!!!
показати весь коментар
12.02.2025 12:11 Відповісти
Они все "ручные", до единого. Только цена разная.
показати весь коментар
12.02.2025 12:15 Відповісти
Кожен другий українець відпочиває на Карибах, а судять одного суддю. Політичні переслідування.
показати весь коментар
12.02.2025 12:16 Відповісти
Ці виродки ніяк не зрозуміють що війна ворог знищує Україну ,за кошти платників податків і зарубіжну допомогу утримуємо це б-дло ,зарплата під час війни 300 тисяч, пенсія не менше 100 тисяч і переважна більшість з цих так званих суддів мають проросійські погляди ,добре прилаштувались ,а як там суддя вовк який обікрав країну на мільярди ,чи вже забули ?
показати весь коментар
12.02.2025 12:19 Відповісти
Судді буде підвищення за кмітливість....а тим,хто погрожує - втручання у правосуддя!! Геть руки від судової влади України!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 12:24 Відповісти
Що ви до судді дохитались! Він інвалід і їздив лікуватись,щоб в суддівському кріслі захищати державу!
показати весь коментар
12.02.2025 12:26 Відповісти
"Гарно жити не заборониш"
показати весь коментар
12.02.2025 12:37 Відповісти
- Підсудний, ваше останнє слово.
- "Не судіть, та не судимі будете".
показати весь коментар
12.02.2025 12:38 Відповісти
и снова нихуя не будет.идите ***** судебная система *********!
показати весь коментар
12.02.2025 12:43 Відповісти
А деякого Ніколая Т. ДБР не хоче за те саме затримати?
А так він же кум самого Дєрмака
показати весь коментар
12.02.2025 12:53 Відповісти
Єму дєньгі жглі ляжку і он сільно хатєл іх пракутіть...
показати весь коментар
12.02.2025 12:58 Відповісти
Упитаный хмырь!!!
показати весь коментар
12.02.2025 12:59 Відповісти
А судить его будут его же кореша, которые с ним отдыхали на Карибах, и присудят ему бесплатную путёвку на Мальдивы!

Как вы надоели с такими новостями, после прочтения возникает всего лишь одно желание, собрать всех этих ********** в одну кучу и закопать глубоко глубоко, чтобы никто не смог достать.
показати весь коментар
12.02.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 13:11 Відповісти
А суддя верховного суду у котрого звання підполковника мо рф, котрий дава присягу у рф, має громадянство рф - то все хрінь - так зелена більшість. Вони мріяли про перемогу з такими патріотами.
показати весь коментар
12.02.2025 14:15 Відповісти
 
 