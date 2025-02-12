Судитимуть суддю з Київщини, який відпочив на Карибах під виглядом відрядження, та адвоката, який допоміг йому підробити документи, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування щодо судді міськрайонного суду Броварів, який за підробленими документами виїхав за кордон на відпочинок. Також завершено розслідування й щодо адвоката, який допомагав йому зробити фальшиві документи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт стосовно судді та адвоката скеровано до суду.

Що встановило слідство?

За даними ДБР, суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну.

"Для цього служитель Феміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон", - йдеться у повідомленні.

Суддя обвинувачується в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, підробленні документу та використанні завідомо підробленого документу (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27. ч. 3. Ст. 358, 4 ст. 358 КК України).

Адвокат - у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та підробленні документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 332, КК України).

Що загрожує?

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що судді-хабарнику повідомили про нову підозру через те, що він замість відрядження поїхав на Карибські острови.