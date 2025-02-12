УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9037 відвідувачів онлайн
Новини Фото
549 1

Сибіга прибув із візитом до Парижу: заплановано переговори про посилення підтримки України з главами МЗС ЄС. ФОТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Парижа для зустрічі з главами МЗС Франції, Німеччини, Італії та інших країн ЄС.

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга в Парижі

Сибіга зазначив, що на порядку денному переговорів - питання посилення підтримки України та визначення стратегічних кроків для забезпечення надійної довгострокової безпеки Європи. 

"Прибув до Парижа для важливих переговорів з моїм французьким другом Жаном-Ноелем Барро, колегами з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великобританії, ЄС. На порядку денному: посилення підтримки, стратегічні кроки для забезпечення надійної довгострокової безпеки України та Європи та стримування Росії", - зазначив Сибіга.

Сибіга в Парижі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів США Бессент приїде до України цього тижня: обговорить доступ до рідкісноземельних металів, - Bloomberg

Автор: 

візит (1671) МЗС (4282) Париж (222) Євросоюз (14174) Сибіга Андрій (659)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.02.2025 14:04 Відповісти
 
 