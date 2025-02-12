Сибіга прибув із візитом до Парижу: заплановано переговори про посилення підтримки України з главами МЗС ЄС. ФОТО
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Парижа для зустрічі з главами МЗС Франції, Німеччини, Італії та інших країн ЄС.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга зазначив, що на порядку денному переговорів - питання посилення підтримки України та визначення стратегічних кроків для забезпечення надійної довгострокової безпеки Європи.
"Прибув до Парижа для важливих переговорів з моїм французьким другом Жаном-Ноелем Барро, колегами з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великобританії, ЄС. На порядку денному: посилення підтримки, стратегічні кроки для забезпечення надійної довгострокової безпеки України та Європи та стримування Росії", - зазначив Сибіга.
