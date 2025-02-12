УКР
3 353 6

Працював на окупантів, а потім вступив до ЗСУ: на Харківщині викрито ексколаборанта, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР спільно з СБУ затримали мешканця Херсонщини, який працював на окупантів у виправній колонії, а після деокупації приховав це і вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що у 2022 році чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та отримав посаду "молодшого інспектора відділу охорони" в незаконно створеній "Дар’ївській виправній колонії №10". За свою роботу він отримував зарплату в російських рублях.

Після деокупації Херсонщини фігурант не залишив окуповані території разом із загарбниками, а натомість переїхав в інший регіон України та влаштувався на службу в Збройні Сили України, намагаючись приховати свою минулу співпрацю з російськими окупантами.

ДБР викрило колаборанта та затримало його в Харківській області. Йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посади в незаконному окупаційному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чи є вимоги до фізичної підготовки контррозвідників? Деякі з них, здається, не змогли б зробити навіть одного підтягування, не кажучи вже про те, щоб підкорити собі більш-менш фізично підготовленого.
показати весь коментар
12.02.2025 15:26 Відповісти
"узкаызычные в зсу, ваюют на нуле"
показати весь коментар
12.02.2025 15:27 Відповісти
Так може він кров'ю спокутувати свою провину?!
показати весь коментар
12.02.2025 15:31 Відповісти
В ТЦК кров'ю? Чи іншому теплому місці типу ВСП? На руки його подивись - він важче ложки нічого в них не тримав і читай уважно - "влаштувався на службу", а не мобілізувався чи заключив контракт.
показати весь коментар
12.02.2025 21:11 Відповісти
Ну парень решил искупить вину кровью. Чего пристали?
показати весь коментар
12.02.2025 15:43 Відповісти
судя по коментам сколько еще сочувствующих росии еще в этой стране ???!!!(((( СБУ работы не початый край !!!((( неее , это не закончится никогда !!!(((
показати весь коментар
12.02.2025 15:52 Відповісти
 
 