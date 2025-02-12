Працював на окупантів, а потім вступив до ЗСУ: на Харківщині викрито ексколаборанта, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР спільно з СБУ затримали мешканця Херсонщини, який працював на окупантів у виправній колонії, а після деокупації приховав це і вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що у 2022 році чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та отримав посаду "молодшого інспектора відділу охорони" в незаконно створеній "Дар’ївській виправній колонії №10". За свою роботу він отримував зарплату в російських рублях.

Після деокупації Херсонщини фігурант не залишив окуповані території разом із загарбниками, а натомість переїхав в інший регіон України та влаштувався на службу в Збройні Сили України, намагаючись приховати свою минулу співпрацю з російськими окупантами.





ДБР викрило колаборанта та затримало його в Харківській області. Йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посади в незаконному окупаційному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

