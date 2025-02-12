УКР
Окупанти атакували Слов’янськ: зайнявся автобус, пошкоджено будинки та підприємство. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 лютого, ворог вчергове атакував Слов’янськ у Донецькій області, унаслідок чого спалахнула пожежа на площі 700 кв.м.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілу загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв.м.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство.

Інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти атакували Слов’янськ 12 лютого
