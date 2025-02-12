УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9271 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 012 11

Речі для перетину кордону замість подарунків для уявного друга: на Волині затримали двох осіб, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону у Ковельському районі затримали 20-річного львів’янина та 22-річного жителя Полтавщини, які планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спершу молодики зустрілися з прикордонниками під час перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли, що їдуть на день народження друга в один із прикордонних населених пунктів, а для переконливості прихопили подарункові пакунки та продовольство.

Однак згодом цих самих громадян прикордонники виявили в зовсім іншому місці. Під час розмови хлопці зізналися, що жодного приятеля на Волині у них немає - вони просто хотіли незаконно перетнути кордон.

Також дивіться: Переправа через Тису за 11 000$: на Закарпатті викрито організатора незаконного перетину кордону до Румунії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двох порушників кордону затримали на Волині

Під час огляду з’ясувалося, що у "подарункових" пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.

Повідомляється, що правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Дивіться: За $1 500 допомагала уникнути мобілізації: на Львівщині викрито канал незаконного переправлення осіб через кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Двох порушників кордону затримали на Волині
Двох порушників кордону затримали на Волині
Двох порушників кордону затримали на Волині

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6435) кордон (4925) Волинська область (912)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А то. Країна зелених поні.
показати весь коментар
12.02.2025 19:36 Відповісти
+4
у "подарункових" пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.

Ось це, виявляється дарувати не можна, бо це, виявляється: речі для перетину кордону!
показати весь коментар
12.02.2025 19:39 Відповісти
+4
Горілку по ходу теж, бо і вона там на фото є))
показати весь коментар
12.02.2025 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а 20 річних теж не випускають?
показати весь коментар
12.02.2025 19:29 Відповісти
А то. Країна зелених поні.
показати весь коментар
12.02.2025 19:36 Відповісти
у "подарункових" пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.

Ось це, виявляється дарувати не можна, бо це, виявляється: речі для перетину кордону!
показати весь коментар
12.02.2025 19:39 Відповісти
Горілку по ходу теж, бо і вона там на фото є))
показати весь коментар
12.02.2025 20:11 Відповісти
А парасолька? То ж взагалі кримінал! Але треба віддати шану мужнім прикордонникам! Затримали злісних порушників у лісі практично, проте усі їх "речі для перетину кордону" перед фотосесією так ретельно вимили, що навіть бутік би прийняв за невживані!
показати весь коментар
12.02.2025 20:20 Відповісти
Якось вони всі легко розколюються!
показати весь коментар
12.02.2025 19:47 Відповісти
Якщо дверима яйця прищимити розколешься і в тому що навіть не робив.
показати весь коментар
12.02.2025 20:04 Відповісти
А ти, мабуть, великий фахівець у тортурах?
Та ще й нічого не боїшся?
показати весь коментар
12.02.2025 20:23 Відповісти
А чого боятися? Я все пройшов із сталевими яйцями.
показати весь коментар
12.02.2025 20:29 Відповісти
да открыть границу и все решится само собой
показати весь коментар
12.02.2025 19:56 Відповісти
А пенсии их родителям, бабушкам и дедушкам, которых они тут бросают, я должен буду платить?
показати весь коментар
12.02.2025 21:33 Відповісти
 
 