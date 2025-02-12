Речі для перетину кордону замість подарунків для уявного друга: на Волині затримали двох осіб, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону у Ковельському районі затримали 20-річного львів’янина та 22-річного жителя Полтавщини, які планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спершу молодики зустрілися з прикордонниками під час перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли, що їдуть на день народження друга в один із прикордонних населених пунктів, а для переконливості прихопили подарункові пакунки та продовольство.

Однак згодом цих самих громадян прикордонники виявили в зовсім іншому місці. Під час розмови хлопці зізналися, що жодного приятеля на Волині у них немає - вони просто хотіли незаконно перетнути кордон.

Під час огляду з’ясувалося, що у "подарункових" пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.

Повідомляється, що правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Повідомляється, що правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).






