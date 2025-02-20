Доба на Донеччині: ворог обстріляв 8 населених пунктів, троє загиблих і 10 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, села Нова Полтавка і Предтечине.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

На Мирноград окупанти скинули три авіабомби "ФАБ-250" - пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, заклад освіти.

19 лютого 06:00 стався ворожий обстріл центральної частини м. Покровськ, внаслідок якого поранено чоловіка. Пошкоджена будівля комунального підприємства.

Об 11:00 стався ворожий обстріл м. Родинське. Пошкоджено резервуар для видачі води цивільному населенню. Інформація щодо постраждалих не надходила.

О 13:45 ворог завдав удару по північній частині Покровська. Внаслідок ворожої атаки отримав поранення чоловік 1953 року народження. Пошкоджено житловий будинок. З осколковими ранами пораненого доставлено до травматологічного відділення Добропільської ЦРЛ.

Краматорський район

По Костянтинівці росіяни завдали 18 ударів, з них 13 – бомбові. Двоє мирних жителів, подружня пара, загинули, ще 8 людей травмовані. Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних і 43 приватних будинки, аптека, заклад освіти, магазин, 2 адмінбудівлі, котельня, 4 цивільних авто, залізнична колія, 6 газопроводів, 6 ліній електропередач.

У Предтечиному внаслідок влучання в приватний будинок загинула людина, пошкоджено будинок.

У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 9 об'єктів.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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