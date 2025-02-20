Наслідки атаки "шахедів" на Київщину: пошкоджено будинки та авто у двох районах. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували безпілотниками Київську область.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомлені.
Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки та автомобілі у двох районах області.
Білоцерківський район
Пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.
Вишгородський район
Пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.
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Амандрапапупа
показати весь коментар20.02.2025 09:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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