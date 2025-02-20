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Новини Фото Війна
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Наслідки атаки "шахедів" на Київщину: пошкоджено будинки та авто у двох районах. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували безпілотниками Київську область.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомлені.

Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки та автомобілі у двох районах області.

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Білоцерківський район

Пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

Вишгородський район

Пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

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Наслідки атаки БПЛА на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки БПЛА на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки БПЛА на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки БПЛА на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки БПЛА на Київщину 20 лютого 2025 року
Наслідки атаки БПЛА на Київщину 20 лютого 2025 року

Автор: 

війна (1443) Київська область (4133) обстріл (29575) Шахед (1246) Білоцерківський район (31) Вишгородський район (19) війна в Україні (5022)


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Знаю, знаю це місце. ****, ця "Герань" над моєю головою пролетіла.
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20.02.2025 09:39 Відповісти
 
 