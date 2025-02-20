Наслідки атаки "шахедів" на Київщину: пошкоджено будинки та авто у двох районах. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували безпілотниками Київську область.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає", - йдеться в повідомлені.

Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки та автомобілі у двох районах області.

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Білоцерківський район

Пошкоджено 8 приватних будинків та 4 автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

Вишгородський район

Пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

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