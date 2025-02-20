Вивезли дітей з Херсона до Москви: до суду передано справу двох громадянок РФ, які організували незаконну депортацію, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Офіс Генпрокурора передав до суду справу двох громадянок РФ, які організували незаконну депортацію двох українських дітей з окупованого Херсона до Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Слідство встановило, що наприкінці серпня 2022 року вони прибули до тимчасово окупованого Херсона під виглядом офіційного візиту, щоб організувати примусове вивезення українських дітей. Жінки оглянули вихованців незаконно створеного окупаційного закладу на базі Херсонського обласного будинку дитини, після чого вивезли до Москви двох малюків - 11-місячну дівчинку та 2-річного хлопчика.

За документами, лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, а хлопчик перебував у закладі тимчасово через складні життєві обставини в родині. Однак обох незаконно депортували в РФ під приводом проходження медичного обстеження, хоча за станом здоров’я діти цього не потребували.

Надалі українським дітям видали російські свідоцтва про народження, а одну з них обвинувачена удочерила, змінивши персональні дані. Хлопчика, якого визнали "неперспективним" через психологічні особливості, передали в органи опіки, і його місцезнаходження наразі невідоме.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох громадянок РФ, наближених до президента держави-агресора, які звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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