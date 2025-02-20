УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6741 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 424 13

Сховався під ковдрою у вантажівці: затримано волинянина, який хотів перетнути кордон із Польщею, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Волині прикордонники виявили чоловіка, який намагався уникнути контролю та виїхати за межі України незаконним шляхом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикинувся військовим журналістом: затримано іноземця та його спільницю, які хотіли переправити киянина за $10 тис. до Словаччини, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Як зазначається, 53-річний мешканець міста Володимир сховався під ковдрою у спальному відсіку вантажного автомобіля, який прямував на виїзд із України. За кермом транспортного засобу перебував громадянин Польщі.

Прикордонники виявили порушника та склали на нього адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП). Водночас водієві вантажівки може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне переправлення особи через державний кордон (ст. 332 КК України).

Наразі тривають процесуальні дії.

На Волині чоловік сховався у вантажівці, щоб втекти до Польщі
На Волині чоловік сховався у вантажівці, щоб втекти до Польщі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знешкодили 17 російських загарбників, 3 автівки, гаубицю та новітній комплекс РЕБ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6208) ухилянти (1031) Волинська область (884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Піпец! Чому всі хочуть втекти з країни мрій?
показати весь коментар
20.02.2025 13:27 Відповісти
+3
Коперфілд))
показати весь коментар
20.02.2025 13:15 Відповісти
+2
Вільна країна вільних людей
показати весь коментар
20.02.2025 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коперфілд))
показати весь коментар
20.02.2025 13:15 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2025 13:15 Відповісти
Вільна країна вільних людей
показати весь коментар
20.02.2025 13:20 Відповісти
ідіот - натягнув на морду баф , типу "я в доміке"..раз він не бачить, то і його не бачать ))
показати весь коментар
20.02.2025 13:23 Відповісти
Піпец! Чому всі хочуть втекти з країни мрій?
показати весь коментар
20.02.2025 13:27 Відповісти
Тому що при союзі усі жили дружно та процвітали. Ковбаса коштувала 2.20!
показати весь коментар
20.02.2025 13:33 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2025 14:38 Відповісти
Оце нєрви!!! Вже у ТЦК тягнуть - а воно спить...
показати весь коментар
20.02.2025 13:56 Відповісти
План був надійний, як швейцарський годинник.
показати весь коментар
20.02.2025 14:03 Відповісти
зеСОВОК, довело країну, а ти "ухилянт" бо нехочеш захищати коаліцію зеригівську, збс
показати весь коментар
20.02.2025 14:07 Відповісти
Продовження серіалу ,,Слуга народу".
показати весь коментар
20.02.2025 14:36 Відповісти
Дурні , все просвічується сканером , нічого , і нікого не сховати
показати весь коментар
20.02.2025 15:48 Відповісти
Вантажівку в ЗСУ.
показати весь коментар
21.02.2025 09:56 Відповісти
 
 