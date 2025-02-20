Сховався під ковдрою у вантажівці: затримано волинянина, який хотів перетнути кордон із Польщею, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Волині прикордонники виявили чоловіка, який намагався уникнути контролю та виїхати за межі України незаконним шляхом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, 53-річний мешканець міста Володимир сховався під ковдрою у спальному відсіку вантажного автомобіля, який прямував на виїзд із України. За кермом транспортного засобу перебував громадянин Польщі.

Прикордонники виявили порушника та склали на нього адміністративний протокол за спробу незаконного перетину кордону (ст. 204-1 КУпАП). Водночас водієві вантажівки може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне переправлення особи через державний кордон (ст. 332 КК України).

Наразі тривають процесуальні дії.





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