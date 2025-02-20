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Збитки понад 644 млн грн: у Закарпатті викрито керівництво санаторію, яке незаконно видобуло 26 000 кубів мінеральної води, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили керівництво одного із санаторіїв Закарпатської області на незаконному видобутку мінеральних вод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води

У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води

Як встановили слідчі, посадовці - директор закладу та його заступник, який також є депутатом сільради, - використовували спецзасоби для масового забору води на ділянці, де не мали права здійснювати видобуток.

Зазначається, що отриману мінеральну воду ділки транспортували вантажівками до місць розливу, а потім реалізовували по всій Україні. У період із лютого по червень 2024 року вони незаконно видобули понад 26 000 кубометрів води, що спричинило збитки державі на суму понад 644 млн грн.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення). Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води
У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води
У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води

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У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води
У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води
У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води
У Закарпатті викрили незаконний видобуток 26 000 кубів мінеральної води

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Автор: 

Нацполіція (15327) санаторій (60) збитки (1447) Закарпатська область (2089)


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Топ коментарі
+7
здається свердловини до 30м можна .. а далі вони належать "народу " ))
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20.02.2025 14:32 Відповісти
+5
Збрехав ))) ..до 20м... просто до 20м в 99.9% випадків питної нормальної води немає

"Згідно з українським законодавством, для буріння свердловини на воду глибиною до 20 метрів не потрібне отримання спеціального дозволу"
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20.02.2025 14:38 Відповісти
+4
Всмислі, блд, незаконно? Вони громадяни України? Якщо громадяни, то читай конституцію, де написано, що всі надра належать народу України, а не якомусь там Трампу чи Зеленськьому.
30 років, 30 блд років Нежалежності не добули ні одного кілограма сраного літію, а тепер скиглят, а-та-та, атабрала русня літій, а-та-та Трамп хочі аблажить репарациямі хуже фашистав.

Та ці чели молодці, на відміну від всіх інших, вони взяли те що їм належить по праву, по конституції. І якщо б так робили всі інші Україна була б зараз заможна без всяких олігархів!!!
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20.02.2025 14:28 Відповісти
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Всмислі, блд, незаконно? Вони громадяни України? Якщо громадяни, то читай конституцію, де написано, що всі надра належать народу України, а не якомусь там Трампу чи Зеленськьому.
30 років, 30 блд років Нежалежності не добули ні одного кілограма сраного літію, а тепер скиглят, а-та-та, атабрала русня літій, а-та-та Трамп хочі аблажить репарациямі хуже фашистав.

Та ці чели молодці, на відміну від всіх інших, вони взяли те що їм належить по праву, по конституції. І якщо б так робили всі інші Україна була б зараз заможна без всяких олігархів!!!
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20.02.2025 14:28 Відповісти
не згадуй про літій, в сує!
чи ти, за те, щоб у кожного українця був замок у шотландії та яхта у монако?
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20.02.2025 14:35 Відповісти
Моя мрія особнячок на острові Мен, я людина скромна
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20.02.2025 14:37 Відповісти
на острові мен вже є маяк, але він зайнятий доглядачем.
мрій про якесь інше місце.
про гренландію, наприклад.
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20.02.2025 14:42 Відповісти
ото ви розмріялися! а кому дістанеться вілла зелінського, коли він піде на пожиттєве?
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20.02.2025 15:43 Відповісти
Купка бариг нажилися на видобутку мінеральної води, то по-твоєму вони герої??? Вони купилм всі ліцензії, сплатили податки, поділилися прибутком з рештою громадян України... ти несеш повну, барижну маячню!!!
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20.02.2025 14:41 Відповісти
Можливо не герої, але красавчіки. Як мінімум я їх не засуджую

Решта громадян, просто терпіли, які не знають свої прав. Тому і живимо в сраці, бо терпимо і покоряємось.
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20.02.2025 14:44 Відповісти
Мабуть у свою битність прокурора не одного такого відмазав?)))
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20.02.2025 14:46 Відповісти
Якщо для вас злочинці та шахраї красавчіки, то може у путін красавчик?
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20.02.2025 15:07 Відповісти
В чому заключається шахрайство? Кого вони обдурили? намахали Гетьманцева шоі?
А на рахунок злочинців ще не було суда щоб їх так називати
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20.02.2025 15:10 Відповісти
яка така, решта українців? тай ще на кіпрських офшорах?
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20.02.2025 14:45 Відповісти
а ахметов наживається на тобі за рахунок "зелених" тарифів..а краде атомну.. тебе ж це так не збуджує да ? )
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20.02.2025 14:45 Відповісти
ти не перескакуй, бо ти отримуєш ті самі платіжки!
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20.02.2025 14:48 Відповісти
саме так ..але відмінність в тому що мене обурює ахметов, а тебе якісь дрібниці

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20.02.2025 14:53 Відповісти
До речі. Мінералку на ринку купити дурних немає. Тому реалізація йшла через мережі супермаркетів. ПДВ, податок на прибутки магазин платив. Платив зарплати та аренду. Таким чином 90% податків платилося. Не платили за ліцензії минхрензнащо. Але коли хто бачив щоб минхрензнащо на щось ті податки витрачало? Крім свого начальства та їхніх хворих діточок.
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20.02.2025 16:03 Відповісти
так надра ж належать народу )))))
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20.02.2025 14:29 Відповісти
От якщо я публічно заявлю, що їду добувать літій в Кіровоградську обл, без обладнання, без ніфіга. І не дай боже я копну там на штик лопати, зразу прибіжать мєнти, Гетьманцев, та СБУ
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20.02.2025 14:32 Відповісти
якщо Ви чеченець то прибіжить татаров )))
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20.02.2025 14:33 Відповісти
тобто, на закарпатті заборонено копати колодязі, та бурити свердловини?
ну, хоч сніг можна топити на воду?
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20.02.2025 14:32 Відповісти
здається свердловини до 30м можна .. а далі вони належать "народу " ))
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20.02.2025 14:32 Відповісти
Збрехав ))) ..до 20м... просто до 20м в 99.9% випадків питної нормальної води немає

"Згідно з українським законодавством, для буріння свердловини на воду глибиною до 20 метрів не потрібне отримання спеціального дозволу"
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20.02.2025 14:38 Відповісти
А якщо глибше, то шо лічильник ставить?
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20.02.2025 14:39 Відповісти
схоже на те ..отримав дозвіл($$$$$) і користуйся 5кубів на день ..я хз

"Підприємствам та приватним особам дозволено видобуток та побутове використання підземних вод у кількості до 5 м3/добу, у цьому випадку жодні документи не потрібні. Той, хто планує витрачати від 5 до 300 м3/добу, зобов'язаний отримати дозвіл.

Перед виконанням робіт слід підготувати проект та погодити його з Облсанепідстанцією, Водгоспом, Укргеологією та Облуправлінням екології. Коли свердловина готова, треба оформити технічний паспорт. Якщо фірма має намір споживати понад 300 м3/добу, то керівництву доведеться брати ліцензію"
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20.02.2025 14:41 Відповісти
срака ..якщо більше ніж 20м... це буде нереально дорого в корумпованій Україні

"Процедура отримання дозволу

Якщо планується буріння свердловини глибше 20 метрів або для комерційних цілей, необхідно пройти процедуру отримання дозволу. Ця процедура включає:

Розроблення проєкту: Проєкт буріння свердловини розробляється спеціалізованою організацією і має враховувати всі геологічні та гідрогеологічні умови місцевості.Узгодження: Проєкт має бути узгоджений з місцевими органами управління водними ресурсами та екологічними службами.
Отримання ліцензії: Для використання підземних вод на глибині понад 20 метрів потрібне отримання ліцензії на надрокористування.Моніторинг: Після буріння і введення свердловини в експлуатацію необхідно регулярно проводити моніторинг якості води і технічного стану свердловини.Висновок

Таким чином, в Україні можна бурити свердловини на глибину до 20 метрів без спеціального дозволу, за умови дотримання всіх норм і вимог, встановлених законодавством. Для більш глибоких свердловин або комерційного використання підземних вод необхідно пройти процедуру отримання відповідних дозволів. Дотримання цих правил допомагає забезпечити раціональне використання водних ресурсів і захист навколишнього середовища.

"
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20.02.2025 14:43 Відповісти
Якраз в тих місцях, де є мінеральні джерела, заборонено. Бо можна порушити напрямок джерела.
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20.02.2025 15:23 Відповісти
Непогана тяга в керівництва санаторію
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20.02.2025 14:37 Відповісти
Цікаво, а хто і як розрахував ці 644 мільйони? Здається мені зі стелі цифра взята. Але у звітах виглядає красиво...
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20.02.2025 15:09 Відповісти
Якась вартість води дивна - в свердловині по 25 грн за 1 л! Це ж скільки вона у продажу коштувала?
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20.02.2025 16:49 Відповісти
село Поляна? я там купував воду на складі 2010 році. і багато людей теж купували паками. я відправив 1 пак новою поштою, а ті що на машинах, то загружали у багажники і їхали з водою до дому. вода під назвою "Поляна квасова"
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20.02.2025 19:39 Відповісти
 
 