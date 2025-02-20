Збитки понад 644 млн грн: у Закарпатті викрито керівництво санаторію, яке незаконно видобуло 26 000 кубів мінеральної води, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили керівництво одного із санаторіїв Закарпатської області на незаконному видобутку мінеральних вод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як встановили слідчі, посадовці - директор закладу та його заступник, який також є депутатом сільради, - використовували спецзасоби для масового забору води на ділянці, де не мали права здійснювати видобуток.
Зазначається, що отриману мінеральну воду ділки транспортували вантажівками до місць розливу, а потім реалізовували по всій Україні. У період із лютого по червень 2024 року вони незаконно видобули понад 26 000 кубометрів води, що спричинило збитки державі на суму понад 644 млн грн.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення). Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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30 років, 30 блд років Нежалежності не добули ні одного кілограма сраного літію, а тепер скиглят, а-та-та, атабрала русня літій, а-та-та Трамп хочі аблажить репарациямі хуже фашистав.
Та ці чели молодці, на відміну від всіх інших, вони взяли те що їм належить по праву, по конституції. І якщо б так робили всі інші Україна була б зараз заможна без всяких олігархів!!!
чи ти, за те, щоб у кожного українця був замок у шотландії та яхта у монако?
мрій про якесь інше місце.
про гренландію, наприклад.
Решта громадян, просто терпіли, які не знають свої прав. Тому і живимо в сраці, бо терпимо і покоряємось.
А на рахунок злочинців ще не було суда щоб їх так називати
ну, хоч сніг можна топити на воду?
"Згідно з українським законодавством, для буріння свердловини на воду глибиною до 20 метрів не потрібне отримання спеціального дозволу"
"Підприємствам та приватним особам дозволено видобуток та побутове використання підземних вод у кількості до 5 м3/добу, у цьому випадку жодні документи не потрібні. Той, хто планує витрачати від 5 до 300 м3/добу, зобов'язаний отримати дозвіл.
Перед виконанням робіт слід підготувати проект та погодити його з Облсанепідстанцією, Водгоспом, Укргеологією та Облуправлінням екології. Коли свердловина готова, треба оформити технічний паспорт. Якщо фірма має намір споживати понад 300 м3/добу, то керівництву доведеться брати ліцензію"
"Процедура отримання дозволу
Якщо планується буріння свердловини глибше 20 метрів або для комерційних цілей, необхідно пройти процедуру отримання дозволу. Ця процедура включає:
Розроблення проєкту: Проєкт буріння свердловини розробляється спеціалізованою організацією і має враховувати всі геологічні та гідрогеологічні умови місцевості.Узгодження: Проєкт має бути узгоджений з місцевими органами управління водними ресурсами та екологічними службами.
Отримання ліцензії: Для використання підземних вод на глибині понад 20 метрів потрібне отримання ліцензії на надрокористування.Моніторинг: Після буріння і введення свердловини в експлуатацію необхідно регулярно проводити моніторинг якості води і технічного стану свердловини.Висновок
Таким чином, в Україні можна бурити свердловини на глибину до 20 метрів без спеціального дозволу, за умови дотримання всіх норм і вимог, встановлених законодавством. Для більш глибоких свердловин або комерційного використання підземних вод необхідно пройти процедуру отримання відповідних дозволів. Дотримання цих правил допомагає забезпечити раціональне використання водних ресурсів і захист навколишнього середовища.
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