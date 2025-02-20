Збитки понад 644 млн грн: у Закарпатті викрито керівництво санаторію, яке незаконно видобуло 26 000 кубів мінеральної води, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили керівництво одного із санаторіїв Закарпатської області на незаконному видобутку мінеральних вод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як встановили слідчі, посадовці - директор закладу та його заступник, який також є депутатом сільради, - використовували спецзасоби для масового забору води на ділянці, де не мали права здійснювати видобуток.

Зазначається, що отриману мінеральну воду ділки транспортували вантажівками до місць розливу, а потім реалізовували по всій Україні. У період із лютого по червень 2024 року вони незаконно видобули понад 26 000 кубометрів води, що спричинило збитки державі на суму понад 644 млн грн.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення). Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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