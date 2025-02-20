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Воєнного злочинця Богданова ліквідовано у Бердянську, - ГУР МО. ФОТО

20 лютого 2025 року на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster, у якому перебував заступник голови окупаційної військової адміністрації, росіянин Євген Богданов.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби", - розповіли розвідники. 

Воєнний злочинець Євгеній Богданов –– громадянин держави-агресора РФ, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

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Росіянин Євген Богданов ліквідований у Бердянську 20 лютого: деталі ГУР

Зазначається, що до обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час свого перебування на окупованих українських територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Що відомо про воєнного злочинця?

Євген Богданов народився 11.08.1970 року в місті Пікальово Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році.

В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб.

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Автор: 

Бердянськ (473) вибух (4537) ліквідація (4157) Запорізька область (3787) ГУР (574) Бердянський район (13) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+16
Іншим кацапам приготуватися час тікати
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20.02.2025 16:00 Відповісти
+15
Добра робота та вже балицького грохнули б ,та і пора за медвечука ,табачника ,пушиліну,царьова та іншу мерзоту взятись ці виродки які служать ворогу мають здохнути.
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20.02.2025 16:03 Відповісти
+9
Товарищи, помните: автомобиль - источник повышенной опасности
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20.02.2025 16:01 Відповісти
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20.02.2025 15:58 Відповісти
Іншим кацапам приготуватися час тікати
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Полетел курва в рюский мир...
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Товарищи, помните: автомобиль - источник повышенной опасности
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20.02.2025 16:01 Відповісти
На концерті кабздона вільних місць ще багато!
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20.02.2025 16:02 Відповісти
Добра робота та вже балицького грохнули б ,та і пора за медвечука ,табачника ,пушиліну,царьова та іншу мерзоту взятись ці виродки які служать ворогу мають здохнути.
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20.02.2025 16:03 Відповісти
Царьов вже не цікавий. Він злився, та й ***** на нього зуб має - сам грохне.
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20.02.2025 18:43 Відповісти
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20.02.2025 16:06 Відповісти
а баканова забули??
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20.02.2025 17:02 Відповісти
"Another one bites the Dust(er)" 😁
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20.02.2025 17:56 Відповісти
Гигнулся.
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20.02.2025 22:24 Відповісти
яке горе,,,,
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21.02.2025 15:03 Відповісти
Собаке собачья смерть!
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22.02.2025 11:43 Відповісти
 
 