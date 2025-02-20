Воєнного злочинця Богданова ліквідовано у Бердянську, - ГУР МО. ФОТО

20 лютого 2025 року на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster, у якому перебував заступник голови окупаційної військової адміністрації, росіянин Євген Богданов.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"20 лютого 2025 року о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster ― вигорів дотла; на місце прибули російсько-окупаційні служби", - розповіли розвідники.

Воєнний злочинець Євгеній Богданов –– громадянин держави-агресора РФ, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

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Зазначається, що до обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час свого перебування на окупованих українських територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Що відомо про воєнного злочинця?

Євген Богданов народився 11.08.1970 року в місті Пікальово Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році.

В окупаційну адміністрацію призначений за вказівкою російських спецслужб.

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