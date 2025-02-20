В Одесі здетонував невідомий предмет: пошкоджені автівки. ФОТО
Вдень у четвер, 20 лютого, в Одесі пролунав вибух: здетонував невідомий предмет.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
Однак, на місці події пошкоджено три автівки.
На місці працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються обставини вибуху.
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чи не так, кацапські боти ?
ау !!!!
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Певно, пожежний гідрант або телескоп!