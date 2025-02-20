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В Одесі здетонував невідомий предмет: пошкоджені автівки. ФОТО

Вдень у четвер, 20 лютого, в Одесі пролунав вибух: здетонував невідомий предмет.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Однак, на місці події пошкоджено три автівки.

На місці працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються обставини вибуху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Одесу: пожежі у закладі громадського харчування та складській будівлі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибух в Одесі 20 лютого: поліція розповіла деталі

Автор: 

Одеса (5547) Одеська область (3356) Одеський район (228)


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Думаю закладка, а чиє авто... ? Якщо ждуна( їх там багато) то хтось партизанить... Якщо патріота, то ждуни....
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20.02.2025 18:26 Відповісти
Можливо дрон загубився и впав.
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20.02.2025 18:36 Відповісти
Якась продажна падлюка заробляє гроші.
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20.02.2025 19:07 Відповісти
"народные партизаны-подпольщики новососсии отважно борются против людоловов ТЦК - кашников" !

чи не так, кацапські боти ?
ау !!!!

.
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20.02.2025 18:36 Відповісти
"Невідомий предмет", мля...
Певно, пожежний гідрант або телескоп!
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20.02.2025 19:02 Відповісти
як з"ясувалося, це був лексус звичайного працівника військової прокуратури
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21.02.2025 07:06 Відповісти
 
 