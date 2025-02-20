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Окупанти вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області, загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТО

Ввечері четверга, 20 лютого, російські загарбники завдали удару по Гуляйполю в Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.

Про це в Телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти завдали удару по місту близько 18-ї години. Через ворожий обстріл загинув 53-річний чоловік.

Обстріл Гуляйполя 20 лютого

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки", - повідомив посадовець.

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Автор: 

Гуляйполе (103) обстріл (29575) Запорізька область (3787) Пологівський район (82) війна в Україні (5022)


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Гандони срані🤬🤬🤬
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20.02.2025 22:11 Відповісти
 
 