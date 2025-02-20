Окупанти вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області, загинув чоловік, зруйновано будинки. ФОТО
Ввечері четверга, 20 лютого, російські загарбники завдали удару по Гуляйполю в Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.
Про це в Телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти завдали удару по місту близько 18-ї години. Через ворожий обстріл загинув 53-річний чоловік.
"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки", - повідомив посадовець.
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Besya #601314
показати весь коментар20.02.2025 22:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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