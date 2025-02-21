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Начальника виправної колонії на Черкащині та кримінальних авторитетів судитимуть за організацію "сходки" в установі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Начальника виправної колонії на Черкащині, підозрюють в організації так званої "сходки" кримінальних авторитетів на території виправної колонії, будуть судити. Разом із ним судитимуть семеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР

Зазначається, що начальник виправної колонії пропустив кримінальних авторитетів на територію установи на прохання раніше судимого жителя Умані, який мав статус "смотрящого" з волі.

У лютому 2024 року між двома засудженими "авторитетами", які відбували покарання у колонії, виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу. Для його вирішення "смотрящий" вирішив організувати так звану "сходку" у виправній установі. Також він запросив на зустріч ще п’ятьох людей.

Начальник колонії не лише схвалив зустріч, а й активно сприяв її проведенню: наказав вимкнути камери відеоспостереження та особисто провів кримінальних авторитетів через головні ворота.

Наразі посадовець і семеро учасників "сходки" обвинувачуються за ч. 1 ст. 255-2 КК України – організація, сприяння або участь у злочинному зібранні. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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ДБР Черкаська область
ДБР Черкаська область
ДБР Черкаська область
ДБР Черкаська область

Автор: 

криміналітет (306) ДБР (3591) Черкаська область (92)


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Топ коментарі
+18
В цих своє життя. Плювати їм на трампів,клованів,хуйла та тому подібні дрібниці
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21.02.2025 09:24 Відповісти
+12
Не сміши.. Їх навіть не посадят
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21.02.2025 09:34 Відповісти
+10
Це не держава... Це просто опг
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21.02.2025 09:32 Відповісти
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В цих своє життя. Плювати їм на трампів,клованів,хуйла та тому подібні дрібниці
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21.02.2025 09:24 Відповісти
"а судді хто?" (С) ))
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21.02.2025 09:26 Відповісти
Це не держава... Це просто опг
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21.02.2025 09:32 Відповісти
В окопи ублюдків.
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21.02.2025 09:32 Відповісти
Не сміши.. Їх навіть не посадят
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21.02.2025 09:34 Відповісти
кримінал та авторитети, є в будь якій країні!
розумні стратегічно мислячі мєнти, ведуть з ними роботу.
дєбільні кварталівські мєнти влаштовують шоу з ілюмінацією та роздачою мєдалєк.
тому, багато наших "ворів" співпрацюють з кегебе. там криша і плюшкі.
і так, їм похер хто начальнік, краснопузий, зелений чи зірковополосатий.
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21.02.2025 09:34 Відповісти
Якщо з України стягти вишиванку і всяку оцю атрибутику - там бережно законсервований совок із славними гулагівськими традиціями. Жодної секунди про це не забуваю.
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21.02.2025 09:52 Відповісти
Вони, тільки но чекають команди фас...і будуть стріляти по підвалах. До речі, підвали підготовлені і чекають на жертв і катів.
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21.02.2025 10:21 Відповісти
Как там Жванецкий говорил про россию:половина сидит,половина охраняет потом они меняются...про россию,?
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21.02.2025 12:18 Відповісти
Тут надо привлекать к ответственности подчиненных начальника колонии. Которые по устному приказу начальника нарушили пропускной режим в режимном учреждении, выключили камеры и т.д.
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21.02.2025 09:54 Відповісти
Начальника колонии на нуль,афтаритетов на размнирование...
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21.02.2025 12:14 Відповісти
Ещё можно одного аФтаритета отдать сотне жён сестёр матерей и дочерей погибших Украинских бойцов,что бы они СПРОСИЛИ с него...почему он не в окопе...
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21.02.2025 12:22 Відповісти
 
 