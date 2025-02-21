Начальника виправної колонії на Черкащині та кримінальних авторитетів судитимуть за організацію "сходки" в установі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Начальника виправної колонії на Черкащині, підозрюють в організації так званої "сходки" кримінальних авторитетів на території виправної колонії, будуть судити. Разом із ним судитимуть семеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що начальник виправної колонії пропустив кримінальних авторитетів на територію установи на прохання раніше судимого жителя Умані, який мав статус "смотрящого" з волі.

У лютому 2024 року між двома засудженими "авторитетами", які відбували покарання у колонії, виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу. Для його вирішення "смотрящий" вирішив організувати так звану "сходку" у виправній установі. Також він запросив на зустріч ще п’ятьох людей.

Начальник колонії не лише схвалив зустріч, а й активно сприяв її проведенню: наказав вимкнути камери відеоспостереження та особисто провів кримінальних авторитетів через головні ворота.

Наразі посадовець і семеро учасників "сходки" обвинувачуються за ч. 1 ст. 255-2 КК України – організація, сприяння або участь у злочинному зібранні. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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