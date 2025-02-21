Доба на Донеччині: ворог атакував 13 населених пунктів, семеро вбитих і двоє поранених мирних жителів. ФОТОрепортаж

За добу війська рф завдали 3 154 удари по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Є жертви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

По Веселому Комарської громади Росія вдарила бомбою "УМПБ Д-30СН" - є загиблий, зруйновано приватну оселю. Ще одна бомба розірвалась в селі Комар – пошкоджено лікарню.

Покровський район

У Мирнограді внаслідок влучання авіабомби зазнали руйнувань три будівлі лікарні. У Родинському ударом ворожого дрону пошкоджено заклад освіти та адмінбудівлю.

У Добропіллі пошкоджено будинок.

Минулої доби, 20 лютого, о 5 ранку ворог завдав удару по центральній частині Покровська, в результаті якого пошкоджено 3 багатоквартирних будинки.

Об 11:00 ворог з артилерії обстріляв багатоповерхівку у мікрорайоні Південний. Поранення зазнав місцевий мешканець 1973 р.н. У постраждалого діагностовано мінно-вибухову травму, осколкове проникне поранення лівого плеча з наявністю стороннього тіла.

О 13:00 через скид боєприпаси з ворожого FPV-дрону, у центральній частині міста Покровськ відбулась пожежа у приватному домоволодінні. Інформація щодо постраждалих не надходила

Приблизно о 22:55 ворожий FPV-дрон атакував центральну частину м. Родинське, у результаті чого пошкоджено:

- будівлю ДСНС м. Родинське;

- майстерню Родинського гірничого ліцею.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, ще 3 - у Дробишевому. На Слов’янськ окупанти спрямували 2 бомби "ФАБ-250" - пошкодили 1 багатоквартирний і 5 приватних будинків, лікарню, котельню. У Марковому – два пошкоджених домогосподарства.

На місто Миколаївка ворог скинув дві бомби "ФАБ-250" - одна людина загинула, пошкоджено 22 приватних будинки та об’єкт інфраструктури.

У Довгій Балці Іллінівської ТГ пошкоджено 2 об'єкти.

Костянтинівку росіяни обстріляли 9 разів: авіабомбами, РСЗВ "Смерч", артилерією та дронами. Вбили 5 цивільних осіб, ще одну людину поранили. Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних і 14 приватних будинків, аптека, магазин, гуртожиток, 2 котельні, 7 гаражів, 7 цивільних авто, 6 ліній електропередач, 2 газогони.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

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