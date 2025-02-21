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Рашисти атакували КАБом Золочів на Харківщині: постраждали 5 осіб. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували КАБом селище Золочів Богодухівського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучання КАБу в дорогу загорілося авто. Пошкоджено 3 приватних та 1 багатоквартирний будинки та адміністративні будівлі

Постраждали четверо місцевих жителів - одну потерпілу особу госпіталізували. Профільні служби працюють на місці події.

Станом на 13:00, за даними прокуратури, відомо про 5 постраждалих.

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РФ вдари КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року
РФ вдари КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року
РФ вдари КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року
РФ вдари КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року

РФ вдарила КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року
РФ вдарила КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року
РФ вдарила КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року
РФ вдарила КАБом по Золочеву на Харківщині 21 лютого 2025 року

Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) КАБ (400) Харківська область (1214) Богодухівський район (68) Золочів (28) війна в Україні (5022)


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