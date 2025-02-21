Рашисти атакували КАБом Золочів на Харківщині: постраждали 5 осіб. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували КАБом селище Золочів Богодухівського району Харківщини.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок влучання КАБу в дорогу загорілося авто. Пошкоджено 3 приватних та 1 багатоквартирний будинки та адміністративні будівлі
Постраждали четверо місцевих жителів - одну потерпілу особу госпіталізували. Профільні служби працюють на місці події.
Станом на 13:00, за даними прокуратури, відомо про 5 постраждалих.
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