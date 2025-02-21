Підробив документи, щоб продати "Укрзалізниці" неякісні російські нагрівачі: у Києві підприємцю повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який, за версією слідства, підробив документи для перемоги в тендері "Укрзалізниці" та намагався поставити компанії неякісні електронагрівачі російського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, підприємець організував схему, в якій залучив приватну компанію для участі в тендері "Укрзалізниці" на постачання електронагрівачів. Насправді ж продукцію мав поставити він сам, використовуючи фіктивні документи.

За даними слідства, зловмисник подав до тендерної документації фальшивий сертифікат якості та вказав неправдиву інформацію про попередні поставки, що дозволило компанії з його схеми виграти закупівлю.

"Зрештою товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. Надалі організатор цієї схеми планував поставити залізничникам електронагрівачі російського виробництва, що не відповідають умовам тендеру", - зазначили в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося вчасно виявити махінації та запобігти перерахуванню 330 тисяч гривень за неякісну продукцію.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (підроблення документів та шахрайство) КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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