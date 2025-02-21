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Підробив документи, щоб продати "Укрзалізниці" неякісні російські нагрівачі: у Києві підприємцю повідомлено про підозру, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Київська прокуратура повідомила про підозру підприємцю, який, за версією слідства, підробив документи для перемоги в тендері "Укрзалізниці" та намагався поставити компанії неякісні електронагрівачі російського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Підприємець підробив документи для тендеру "Укрзалізниці"

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Як зазначається, підприємець організував схему, в якій залучив приватну компанію для участі в тендері "Укрзалізниці" на постачання електронагрівачів. Насправді ж продукцію мав поставити він сам, використовуючи фіктивні документи.

За даними слідства, зловмисник подав до тендерної документації фальшивий сертифікат якості та вказав неправдиву інформацію про попередні поставки, що дозволило компанії з його схеми виграти закупівлю.

Підприємець підробив документи для тендеру "Укрзалізниці"

"Зрештою товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. Надалі організатор цієї схеми планував поставити залізничникам електронагрівачі російського виробництва, що не відповідають умовам тендеру", - зазначили в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося вчасно виявити махінації та запобігти перерахуванню 330 тисяч гривень за неякісну продукцію.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190  (підроблення документів та шахрайство) КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Автор: 

прокуратура (3710) тендер (2438) Укрзалізниця (6930) підозра (802)


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Чим кацапьські атомні реактори гірші за нагрівачі ?!!
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21.02.2025 12:23 Відповісти
"На кожну хитру жопу знайдеться х..й із ..." - і не один!
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21.02.2025 12:24 Відповісти
Лєща піймали? Відпустять!
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21.02.2025 12:30 Відповісти
А де цей наглядач заслиняний такий, колишній "журналіст" у якого жінка - ватниця... от *** прізвище вже забув... Да лещенко.... ?
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21.02.2025 12:30 Відповісти
Та втекла від нього вже та хитродупа хвойда. Знайшла собі за кордоном поголеного.
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21.02.2025 13:31 Відповісти
Сук@, а він ще ображається, що на нього "наїхав" Трамп.
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21.02.2025 12:31 Відповісти
Як взагалі таке можливо? На зв'язки з касабнею наче дуже ретельно перевіряють. Чи своєму, зелепутінському можно, а він не поділився з зеленими? Серлещ? Чому прозвище не пишете? Суду ще не було? Тоді чого розголошуєте?
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22.02.2025 07:46 Відповісти
 
 