Вантажі з Китаю до Європи возитимуть через Україну, залучать пороми "Укрзалізниці"

Частину вантажів, що рухаються коридором Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, який об’єднує Китай з Європою, планують спрямувати через Україну.

Про це під час засідання Офісу експортерів повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, компанія вже пів року задіяна в проєкті. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East. Також будуть задіяні пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки", які "Укрзалізниця" планувала передати Фонду держмайна України як непрофільні активи.

Пороми перевозитимуть контейнерні поїзди з каспійських портів до Баку, потім – з грузинського порту Поті до Одеси. Звідти вантажі вирушатимуть до Європи.

"Ми станемо оператором не лише залізничних перевезень, а ще й морських. Кінцева мета – створити такий коридор, який з Китаю до Європи надаватиме послуги нашим клієнтам під ключ", – сказав Мураховський.

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За його словами, проєкт нового Транснаціонального транспортного мультимодального коридору має підтримку з боку урядів Китаю, Казахстану, Азербайджану, Грузії.

Посадовець відмовився назвати орієнтовні строки запуску проєкту, однак додав, що пороми зможуть транспортувати щонайменше два контейнерних потяги на добу, що дасть можливість значно наростити вантажообіг між Китаєм і Європою.

Як повідомлялося, Китай зацікавлений у модернізації залізничної мережі Туреччини, яку європейські відправники вантажу можуть розглядати як спосіб обійти Росію в умовах розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.