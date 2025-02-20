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Новини
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Вантажі з Китаю до Європи возитимуть через Україну, залучать пороми "Укрзалізниці"

пором Герої Плевни

Частину вантажів, що рухаються коридором Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, який об’єднує Китай з Європою, планують спрямувати через Україну.

Про це під час засідання Офісу експортерів повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, компанія вже пів року задіяна в проєкті. Як один з кроків щодо його реалізації планується зареєструвати в Казахстані компанію UZ Cargo East. Також будуть задіяні пороми "Герої Плевни" і "Герої Шипки", які "Укрзалізниця" планувала передати Фонду держмайна України як непрофільні активи.

Пороми перевозитимуть контейнерні поїзди з каспійських портів до Баку, потім – з грузинського порту Поті до Одеси. Звідти вантажі вирушатимуть до Європи.

"Ми станемо оператором не лише залізничних перевезень, а ще й морських. Кінцева мета – створити такий коридор, який з Китаю до Європи надаватиме послуги нашим клієнтам під ключ", – сказав Мураховський.

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За його словами, проєкт нового Транснаціонального транспортного мультимодального коридору має підтримку з боку урядів Китаю, Казахстану, Азербайджану, Грузії.

Посадовець відмовився назвати орієнтовні строки запуску проєкту, однак додав, що пороми зможуть транспортувати щонайменше два контейнерних потяги на добу, що дасть можливість значно наростити вантажообіг між Китаєм і Європою.

Як повідомлялося, Китай зацікавлений у модернізації залізничної мережі Туреччини, яку європейські відправники вантажу можуть розглядати як спосіб обійти Росію в умовах розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

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вантажі (1331) Китай (2179) Укрзалізниця (4830)


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Ой дурень, хто при здоровому глузді повезе чкрез Україну дорогоцінний внтаж та ще корумпованою укрзалізницею.
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20.02.2025 11:57 Відповісти
Знаєш чому в українському степу, з ухукушальних давен, весь час чубились і змінювали одна одну різні орди кочовників? Це "шовковий шлях". Шовк, до речі, не просто "гламурна річ", у ньому не заводились воші.
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20.02.2025 12:58 Відповісти
і *********** кремлядь тут як тут , видно з партії сволота або дєрьмакака
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21.02.2025 02:35 Відповісти
Та вже було, при Юлі, здається. Якись там "Щовковий шлях номер N"
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20.02.2025 12:02 Відповісти
А цим - аби зиск, фсьо інше - погуй.
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20.02.2025 12:09 Відповісти
Это уже начинали и планировали очень много , но именно американцы сделали все , что-бы закрыть китайский проект ...
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20.02.2025 12:10 Відповісти
Це перемога? Мульярд зедерев, інститут преПіЗедента вЗесвіту, 4000$ дурнуватим вчителицям та вчительохам, мораторій на підвищення комуАнальних платежів....
Що клінічні ідіоти, нажерлись іржучи шашликів із українців???
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20.02.2025 12:12 Відповісти
О, це добре. Ті гроші тепер не кацапами підуть.
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20.02.2025 12:39 Відповісти
Прям тобі підуть, баран
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21.02.2025 01:59 Відповісти

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