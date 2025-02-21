Перевозили ухилянтів до ЄС: на Рівненщині викрито групу зловмисників, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

ДПСУ спільно з СБУ викрили групу зловмисників, які намагалися незаконно переправити двох громадян призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що двоє жителів Вараського району Рівненщини перевозили потенційних ухилянтів на власному автомобілі з метою подальшого нелегального перетину кордону. Організатором схеми виявився ще один житель області, який наразі перебуває за кордоном. За свої послуги зловмисники вимагали значні суми грошей.

Однак реалізувати свій задум їм не вдалося - оперативники затримали правопорушників дорогою до кордону.

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За результатами слідчих дій у фігурантів вилучено мобільні телефони, кошти в іноземній валюті, транспортний засіб, а також інші докази незаконної діяльності.

Наразі організаторів незаконної схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

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