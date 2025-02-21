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Перевозили ухилянтів до ЄС: на Рівненщині викрито групу зловмисників, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненщині викрили канал переправлення ухилянтів до ЄС

ДПСУ спільно з СБУ викрили групу зловмисників, які намагалися незаконно переправити двох громадян призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Рівненщині викрили канал переправлення ухилянтів до ЄС

Встановлено, що двоє жителів Вараського району Рівненщини перевозили потенційних ухилянтів на власному автомобілі з метою подальшого нелегального перетину кордону. Організатором схеми виявився ще один житель області, який наразі перебуває за кордоном. За свої послуги зловмисники вимагали значні суми грошей.

Однак реалізувати свій задум їм не вдалося - оперативники затримали правопорушників дорогою до кордону.

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На Рівненщині викрили канал переправлення ухилянтів до ЄС
На Рівненщині викрили канал переправлення ухилянтів до ЄС

За результатами слідчих дій у фігурантів вилучено мобільні телефони, кошти в іноземній валюті, транспортний засіб, а також інші докази незаконної діяльності.

Наразі організаторів незаконної схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6208) Євросоюз (13787) ухилянти (1031) Рівненська область (1202)


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Потенційні ухилянти
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21.02.2025 17:24 Відповісти
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Не відбілюю контробандистів, аде за смертельний випадок в автотрощі, або наїзд, строк і то менший, я вже не кажу про хабарників-мільонерів, які уклали угоду зі слідчими, чи прокурорами, ті взагалі умовними строками відбуваютьця. Як на мене, то якесь перекошене законодавство!
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21.02.2025 17:26 Відповісти
Навіщо бити прикладами, вдягати кайдани на потенційних порушників адмінки по 208 ????? Це така форма самоствердження?
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21.02.2025 17:28 Відповісти
Може "ухилянти" опір чинили, або сніжками кидались? 😁
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21.02.2025 17:32 Відповісти
Да це ж клятий ухилянт,він небеспечніший за озброєного терориста.
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21.02.2025 17:36 Відповісти
оперативники затримали правопорушників дорогою до кордону. Джерело: https://censor.net/ua/p3537191

повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Джерело: https://censor.net/ua/p3537191

Хтось може пояснити, як до трансформувалось у через?

Вийшов з двору, остерігайся, - бо твоя вулиця може зненацька виявитись "дорогою до кордону". )))
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21.02.2025 17:33 Відповісти
4 здорових підготовлених чоловіки -а могли б зараз допомогати тримати Покровськ...
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21.02.2025 17:46 Відповісти
Десь була інфа, що "креативні" перевізники ставлять прикордонні стовбчики у себе в кінці городу, беруть гроші в "ухилянтів", доводять до межі і кажуть, що всьо, далі самі, а в кущах, по наводці перевізників, вже чикають прикордонники. Ось такий бізнес організували мешканці прикордоння! 😁
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21.02.2025 17:50 Відповісти
перевозили потенційних ухилянтів Джерело: https://censor.net/ua/p3537191
**********
В такому разі всі українські чиновники, - потенційні корупціонери.

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21.02.2025 18:14 Відповісти
 
 