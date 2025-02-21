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Унаслідок російських атак на Нікопольщину пошкоджено інфраструктуру, приватний та дев’ятиповерховий будинки. ФОТОрепортаж

Протягом дня 21 лютого агресор бив по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від ворожих атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені дев’ятиповерхівка, приватний будинок, інфраструктура.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

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Обстріли Нікопольщини 21 лютого
Обстріли Нікопольщини 21 лютого
Обстріли Нікопольщини 21 лютого

Автор: 

обстріл (29575) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3950) Нікопольський район (305)


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