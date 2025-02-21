Росіяни вбили енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова у Нікополі
20 лютого російські окупанти вбили енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова під час відновлення електромереж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.
"Велика трагедія для всієї родини українських енергетиків. Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що разом з бригадою Геннадій Мусатов приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами, і саме тоді окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого він був.
"Геннадію Мусатову було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика. Немає слів, щоб описати біль. Глибокі співчуття рідним, близьким, колегам, всім, хто знав та любив Геннадія", – розповіли у компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а сам Трамп каже що ми розвязали війна....отака фігня малята