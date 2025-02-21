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Новини
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Росіяни вбили енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова у Нікополі

Загинув Геннадій Мусатов

20 лютого російські окупанти вбили енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова під час відновлення електромереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

"Велика трагедія для всієї родини українських енергетиків. Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з бригадою Геннадій Мусатов приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами, і саме тоді окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого він був.

"Геннадію Мусатову було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика. Немає слів, щоб описати біль. Глибокі співчуття рідним, близьким, колегам, всім, хто знав та любив Геннадія", – розповіли у компанії.

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Автор: 

обстріл (29575) втрати (4481) ДТЕК (1989) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3943) Нікопольський район (305)


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Підари, що з них взяти.
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21.02.2025 13:14 Відповісти
Це по вашому. А по-трамповськи - партньори.
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21.02.2025 14:02 Відповісти
США закликали G7 не називати РФ агресором

а сам Трамп каже що ми розвязали війна....отака фігня малята
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21.02.2025 13:16 Відповісти
А відповісти не можна, бо стріляють з ЗАЕС.
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21.02.2025 13:20 Відповісти
Кацапські підари повинні здохнути разом з ****** як найскоріше!
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21.02.2025 14:19 Відповісти
Вічна памʼять Геннадію Мусатову та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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21.02.2025 14:20 Відповісти
Свідомий геноцид здичавілих варварів ,що б ви здохли разом з путіном.
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21.02.2025 14:48 Відповісти
Царство Небесне! Не вистачає люті !
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21.02.2025 15:29 Відповісти
 
 