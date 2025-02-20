У боях за Україну загинув футболіст і чемпіон із хортингу Микита Калін. ФОТО

Під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі Харківської області загинув 23-річний спортсмен та військовослужбовець Микита Калін.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді й спорту, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого Героя?

Народився спортсмен 25 липня 2001 року у Жовтих Водах Дніпропетровської області. Згодом із родиною переїхав до Броварів Київської області, де навчався у школі №9.

Спорт завжди займав важливе місце у його житті. З юного віку Микита грав у футбол. Він виступав за "Колос" (U17) у першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України, пізніше захищав кольори команд Броварського району: "Скіф", "МФК Бровари", "Богданівка" й "Фаворит". Крім великого футболу, грав у футзал, представляв клуби "Імпульс", "Авалон" і "Бест".

Також він досягнув успіхів у хортингу - українському бойовому мистецтві. У 2021 році став чемпіоном Київської області.

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У липні 2024 року Микита добровільно вступив до лав ЗСУ, був вогнеметником штурмового відділення. Загинув 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Зелений Гай Харківської області.

У полеглого воїна залишилися мати, брат та наречена.

"Микита Калін був справжнім патріотом, який прославляв Україну як на спортивних аренах, так і на полі бою. Його життя - це приклад мужності, сили духу та любові до Батьківщини", - додали в Комітеті.

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