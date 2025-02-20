УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6808 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 403 9

У боях за Україну загинув футболіст і чемпіон із хортингу Микита Калін. ФОТО

Під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі Харківської області загинув 23-річний спортсмен та військовослужбовець Микита Калін.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді й спорту, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про загиблого Героя?

Народився спортсмен 25 липня 2001 року у Жовтих Водах Дніпропетровської області. Згодом із родиною переїхав до Броварів Київської області, де навчався у школі №9.

Спорт завжди займав важливе місце у його житті. З юного віку Микита грав у футбол. Він виступав за "Колос" (U17) у першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України, пізніше захищав кольори команд Броварського району: "Скіф", "МФК Бровари", "Богданівка" й "Фаворит". Крім великого футболу, грав у футзал, представляв клуби "Імпульс", "Авалон" і "Бест".

Також він досягнув успіхів у хортингу - українському бойовому мистецтві. У 2021 році став чемпіоном Київської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув ексфутболіст ФК "Кремінь" та "Прикарпаття" Ігор Стахів. ФОТО

Микита Калін

У липні 2024 року Микита добровільно вступив до лав ЗСУ, був вогнеметником штурмового відділення. Загинув 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Зелений Гай Харківської області.

У полеглого воїна залишилися мати, брат та наречена.

"Микита Калін був справжнім патріотом, який прославляв Україну як на спортивних аренах, так і на полі бою. Його життя - це приклад мужності, сили духу та любові до Батьківщини", - додали в Комітеті.

Також читайте: На Харківському напрямку загинув грузинський військовий, футболіст з ФК "Колос" Серго Горнакашвілі. ФОТО

Автор: 

спорт (1637) футболіст (144) втрати (4481) війна в Україні (5022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство небесне...
показати весь коментар
20.02.2025 21:15 Відповісти
Герою Слава !!!🙏 😢🇺🇦
показати весь коментар
20.02.2025 21:19 Відповісти
Царство небесне
показати весь коментар
20.02.2025 21:23 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
20.02.2025 21:24 Відповісти
Вічна Пам'ять!
показати весь коментар
20.02.2025 21:28 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2025 21:39 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним..
23 роки... хлопець тільки розпочав самостійне життя
СУМ
показати весь коментар
21.02.2025 00:32 Відповісти
Дуже шкода!
показати весь коментар
21.02.2025 01:28 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
23.02.2025 03:48 Відповісти
 
 