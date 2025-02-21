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Сікорський привіз до США збитий в Україні "шахед". ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів CPAC у США іранський ударний дрон "шахед", який був збитий українськими військовими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Конференція консерваторів (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року відвідувачі можуть побачити збитий українцями та наданий Польщею символ смерті тисяч невинних: іранський дрон "шахед". Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", — зазначив очільник МЗС Польщі у соцмережі X.

Сікорський привіз до США шахед

Сікорський також згадав, що у суботу, 22 лютого, на конференції консерваторів може виступити президент США Дональд Трамп.

Читайте: Сікорський вирушив до США, говоритиме про Україну, - ЗМІ

Автор: 

Польща (8669) Сікорський Радослав (283) США (23618) Шахед (1246)


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Топ коментарі
+14
А чому Сікорський? Ні Сибіга, ні послиня? Ні той же Єрмак?
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21.02.2025 22:02 Відповісти
+11
90% американські деталі + чипи , навіть,,небратья " намальовано американською фарбою !
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21.02.2025 22:00 Відповісти
+8
Поляки сюда тем боком, которым они приехали говорить за Украину, пока вся ****** с Киева занята непонятно чем. Где вы беретесь вообще, долбоебы, которым лишь бы высраться на кого-нибудь?
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21.02.2025 23:17 Відповісти
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90% американські деталі + чипи , навіть,,небратья " намальовано американською фарбою !
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21.02.2025 22:00 Відповісти
Уяви собі, а інтернет та комп. технології, якими користуються кацапи і ослойоби на 100% американський
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21.02.2025 22:04 Відповісти
Лях, ти кацап чи ослайоб, ?!!
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21.02.2025 22:11 Відповісти
женька не жени. Тобі що казали в бюро лахти? Не жени бо впіймають як лошару. Та і дату реєстрації тобі дали 22 дні тому)))
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21.02.2025 22:45 Відповісти
Дякую тобі Женька за пояснення. Я побіг шукати мого чоловіка)))
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22.02.2025 01:31 Відповісти
то не реєстрація, а вилуплення кугута у світ інформаційних воєн... Вумне коко, ще пір'я не обсохло, а воно вже "шахед" розібрало.
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22.02.2025 10:04 Відповісти
Так, інтернет та ще зброя, як їпане
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21.02.2025 23:22 Відповісти
ти аналіз проводило? чи аби сернути?
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22.02.2025 03:36 Відповісти
аукціон буде? може трамп викупить. Гарний же артефакт.
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21.02.2025 22:02 Відповісти
а раптом там закладка, як в пейджері?
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21.02.2025 22:05 Відповісти
ну от нафіга оборудку палить?
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21.02.2025 22:06 Відповісти
А чому Сікорський? Ні Сибіга, ні послиня? Ні той же Єрмак?
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21.02.2025 22:02 Відповісти
дЄрмака можуть там же і арештувати - воно йому потрібно?
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21.02.2025 22:06 Відповісти
Бо Сікорський народився в Київі ,потім емігрував до америки, це він придумав гвинтокрил або гелікоптер чи вертоліт, короче десь так !
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21.02.2025 22:08 Відповісти
????? Міністр закордонних справ ******** Польщі - винахідник вертольотів?
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21.02.2025 22:13 Відповісти
Яр, розслабся на вечір, це гумор !
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21.02.2025 22:19 Відповісти
От жартівник
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21.02.2025 23:29 Відповісти
ну це ж не твої дебільні типа анекдоти, що ти пишеш.
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22.02.2025 03:38 Відповісти
................................
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22.02.2025 06:10 Відповісти
Радослав син Ігоря ? Тепер буду знати...
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21.02.2025 22:14 Відповісти
А предок нашого "Рішельє" - "Сибирь пакарял"...
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22.02.2025 06:17 Відповісти
Этот Сикорский не имеет никаких отношений к конструктору Сикорскому из Киева.
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21.02.2025 22:34 Відповісти
Докажи ! А снуккеріст Джад Трамп позашлюбний син дональда Трампа !
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21.02.2025 22:45 Відповісти
Недарма кацап Задорнов казав ,,Ну і Тупьіе !"
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21.02.2025 22:47 Відповісти
Спільне призвище і те що обидва видатні особи - все що їх поєднує.
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22.02.2025 13:26 Відповісти
Сибіга це на рівні балакучої голівки Піськова - отримувати оклад і зарплату за те, щоб раз на день багатозначно сказати про те, що «йому нічого невідомо, але чекатимемо і все однозначно підтримуємо»!
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21.02.2025 22:20 Відповісти
Та навіть якщо він нічого не вирішує, хоч для "публіки" це робота нашого МЗС не польського
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21.02.2025 22:37 Відповісти
А їх туди запрошували?
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21.02.2025 22:46 Відповісти
А в нас, що там немає представництва? Хто стукає того почують
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21.02.2025 23:29 Відповісти
Зараз ілонка організуе бреінстормінг з метою вдосконаління
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21.02.2025 22:02 Відповісти
Нехай редники пошукають в гаманці чеки за комплектуючі….
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21.02.2025 22:02 Відповісти
Треба було брати два . Один для Рижого , а другий для Зіги
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21.02.2025 22:03 Відповісти
І шо? Трампуша і поляків здасть занедорого, якщо вже не здав...
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21.02.2025 22:03 Відповісти
поляки йому не цікаві, у них крім сірки та кам'яної солі ніхєра більше нема. Ну ще вугілля є, але і те - буре. Ніщєброди, коротше...
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21.02.2025 22:12 Відповісти
Американська діаспора має скласти їх купою коло білого дому, всі щось роблять, вірно не вірно час розсудить, а в нас рейтинги....
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21.02.2025 22:04 Відповісти
Вищий пілотаж!
Ось так потрібно підходити, іранський шахед на тлі плаката з відповідною назвою
Тут Зеленському дійсно потрібно повчитися, а не вплутуватися в підліткові форумні суперечки, тим паче, що тут піпіськами точно не поміряєшся
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21.02.2025 22:07 Відповісти
"Дайте два!"(с)
Френд володя ще може подарувати френду Донні два не збитих, новеньких шахеди Герань-2
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21.02.2025 22:17 Відповісти
Аятолла також
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21.02.2025 22:22 Відповісти
Чому так? Був збитий на Волині, на місці ексгумації польських окупантів.
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21.02.2025 22:10 Відповісти
а поляки тут яким боком, вони що, його збивали?
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21.02.2025 22:19 Відповісти
Поляки, як і ми, вже мали реальні справи з кацапнею
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21.02.2025 22:23 Відповісти
я спитав про конкретний шахед.
про який шахед відповіли ви?
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21.02.2025 22:38 Відповісти
Я вас зрозумів
Ну тут відповідь очевидна, що вони наочно допомагають Україні на дипломатичній арені
І вони не останню роль доклали до допомоги як озброєнням так і матеріальної
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22.02.2025 00:31 Відповісти
Поляки сюда тем боком, которым они приехали говорить за Украину, пока вся ****** с Киева занята непонятно чем. Где вы беретесь вообще, долбоебы, которым лишь бы высраться на кого-нибудь?
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21.02.2025 23:17 Відповісти
Рік тому була гучна історія в одній зі шкіл Дніпра. Туди прийшла ветеранка розповісти про війну, і тут із задніх парт почав на них бикувати одинадцятикласник, який займається боксом, - чому не на мові говорять. Одному з військових взагалі почав - типу, «а ну давай вийдемо поговоримо»

Ситуація мерзенна, але ще більше огидна, як купа рил у фейсбуці почала схвально - який правильний патріот росте в школі, так і треба і так далі
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22.02.2025 00:37 Відповісти
так, а чому не на мові? може не з тої сторони воявали? чи ще не догнали, хто ворог?
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22.02.2025 03:42 Відповісти
Ты тупорылый от рождения?Написано же,сбитый украинскими воинами .А полкам переданный для вразумления Трампа.Им спасибо,что этим занимаются.
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22.02.2025 01:14 Відповісти
Нас вбивають не лише ********, а й Північна Корея та Іран, і хоч більшість американців байдужа до української трагедії, але у певної частини американців наявна ідіосинкразія до Ірану (можливо тому, що Іран проголошує, що хоче знищити Ізраїль, а в США дуже впливове проізраільське лоббі), можливо якась частка байдужих американців, дізнавшись, що Іран вбиває не лише євреїв, а й українців, перейметься якоюсь емпатією і до нас. Так що подяка Сікорському, що нагадує трампонам про вісь зла, до якої хоче приєднати США Трамп.
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21.02.2025 22:24 Відповісти
А трактора з кордону не приволок?
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21.02.2025 22:24 Відповісти
У Трампа немає совісті вже давно.
Він може на це сказати так я і намагаюся зупинити цю жахливу війну, а ви мені заважаєте.
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21.02.2025 22:36 Відповісти
А вибухівку з нього не забули винути?
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21.02.2025 22:43 Відповісти
Мене це теж хвилює…
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21.02.2025 23:36 Відповісти
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22.02.2025 12:55 Відповісти
 
 