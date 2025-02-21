Сікорський привіз до США збитий в Україні "шахед". ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів CPAC у США іранський ударний дрон "шахед", який був збитий українськими військовими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Конференція консерваторів (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року відвідувачі можуть побачити збитий українцями та наданий Польщею символ смерті тисяч невинних: іранський дрон "шахед". Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", — зазначив очільник МЗС Польщі у соцмережі X.

Сікорський також згадав, що у суботу, 22 лютого, на конференції консерваторів може виступити президент США Дональд Трамп.

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