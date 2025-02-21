Сікорський привіз до США збитий в Україні "шахед". ФОТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів CPAC у США іранський ударний дрон "шахед", який був збитий українськими військовими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Конференція консерваторів (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року відвідувачі можуть побачити збитий українцями та наданий Польщею символ смерті тисяч невинних: іранський дрон "шахед". Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", — зазначив очільник МЗС Польщі у соцмережі X.
Сікорський також згадав, що у суботу, 22 лютого, на конференції консерваторів може виступити президент США Дональд Трамп.
Топ коментарі
+14 Besya #601314
показати весь коментар21.02.2025 22:02 Відповісти Посилання
+11 Євген
показати весь коментар21.02.2025 22:00 Відповісти Посилання
+8 Oleg K #525841
показати весь коментар21.02.2025 23:17 Відповісти Посилання
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Ось так потрібно підходити, іранський шахед на тлі плаката з відповідною назвою
Тут Зеленському дійсно потрібно повчитися, а не вплутуватися в підліткові форумні суперечки, тим паче, що тут піпіськами точно не поміряєшся
Френд володя ще може подарувати френду Донні два не збитих, новеньких шахеди Герань-2
про який шахед відповіли ви?
Ну тут відповідь очевидна, що вони наочно допомагають Україні на дипломатичній арені
І вони не останню роль доклали до допомоги як озброєнням так і матеріальної
Ситуація мерзенна, але ще більше огидна, як купа рил у фейсбуці почала схвально - який правильний патріот росте в школі, так і треба і так далі
Він може на це сказати так я і намагаюся зупинити цю жахливу війну, а ви мені заважаєте.