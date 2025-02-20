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Сікорський вирушив до США, говоритиме про Україну, - ЗМІ

Сікорський відправляється в США

Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський вирушив до США, де, зокрема, планує зустрітися із держсекретарем Марко Рубіо. 

Про це повідомляють Polsat News та "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Польські ЗМІ зазначають, що у четвер, 20 лютого, Сікорський мав вилетіти до США.

Як розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, Сікорський у США зустрінеться з представниками американських аналітичних центрів, а також візьме участь в Нью-Йорку в засіданні Радбезу та Генасамблеї ООН.

Також планується його зустріч у Вашингтоні з держсекретарем США Марко Рубіо, хоча термін розмови ще узгоджується.

Читайте також: Келлог поділився переговорною тактикою США щодо України з деякими європейськими союзниками, - Сікорський

"Виступ в ООН відбуватиметься в чергову річницю російської агресії проти України. Це буде промова не лише від імені Польщі, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики уповноважила пана міністра виступати в цьому питанні від імені цілого Євросоюзу. Тому, справа України буде найважливішою", - розповів Вронський.

Речник додав, що у разі розмови Сікорського з Рубіо Україна "буде в центрі уваги".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіс прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера підтвердив, що він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня під час візиту до Вашингтона.

Читайте також: Україна самостійно вирішуватиме про час проведення виборів президента, - Сікорський

Автор: 

візит (1625) Сікорський Радослав (283) США (23618) Рубіо Марко (238)


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Топ коментарі
+3
Нічого без України, весь світ щось робить... А в нас проект саркофага ЧАЕС
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20.02.2025 16:42 Відповісти
+3
Всі вони там одним миром мазані - Трамп всіх підім"яв
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20.02.2025 16:43 Відповісти
+1
⚡️ Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом ...... прокинувся
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20.02.2025 16:50 Відповісти
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Нічого без України, весь світ щось робить... А в нас проект саркофага ЧАЕС
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20.02.2025 16:42 Відповісти
Всі вони там одним миром мазані - Трамп всіх підім"яв
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20.02.2025 16:43 Відповісти
Цього він під себе підклав ще до виборів, пан їздив у Мар-а Лагу відсмоктати авансом.
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20.02.2025 16:48 Відповісти
І шо? Трампуша все одно льогко здасть поляків ху-йлу за годний прайс, як Україну.
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20.02.2025 16:52 Відповісти
Молодець проти овець, проти п.дора Трампона сам вівця.
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20.02.2025 16:49 Відповісти
Поки що тільки ***** Трумпа підім'яв.
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20.02.2025 17:05 Відповісти
⚡️ Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом ...... прокинувся
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20.02.2025 16:50 Відповісти
Я б взагалі послав нах того Келога. Хай розберуться з ким вони воюють для початку...
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20.02.2025 16:57 Відповісти
Кого ви ще не обісрали тупорилі істоти зелені?Поляків?
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20.02.2025 16:50 Відповісти
А потім повернеться, щоб сказати: "Здавайтесь, бо прийде путін і ви всі помрете"

https://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015576/
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20.02.2025 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xy58eLJzTWo&t=8s
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20.02.2025 16:55 Відповісти
Мотиви притомної людити зрозумілі, але ж він їде спілкуватись з придурками, а переконати ідіота - НЕМОЖЛИВО...
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20.02.2025 16:58 Відповісти
Не вірю я полякам.… Жодному! Маємо довгий історичний досвід.
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20.02.2025 17:24 Відповісти
Звідки у тебе "історичний досвід" бідний, дурний баране?
Ти хоч знаєш, що таке історія?
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20.02.2025 17:39 Відповісти
Ніхто з адміністрації Трампа не буде говорити з Сікорським (Сікорський і його дружина з Washington Post закидали Трампа лайном під час виборів).
До речі, Сікорський - брехун і шахрай (і друг Лаврова).
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20.02.2025 17:25 Відповісти
Ага , знаємо -"Волинь, українці фашисти " Капець ..(((
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20.02.2025 17:35 Відповісти
Фашисти були тільки в Італії, дурню .
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20.02.2025 17:44 Відповісти
 
 