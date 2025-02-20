Сікорський вирушив до США, говоритиме про Україну, - ЗМІ
Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський вирушив до США, де, зокрема, планує зустрітися із держсекретарем Марко Рубіо.
Про це повідомляють Polsat News та "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Польські ЗМІ зазначають, що у четвер, 20 лютого, Сікорський мав вилетіти до США.
Як розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, Сікорський у США зустрінеться з представниками американських аналітичних центрів, а також візьме участь в Нью-Йорку в засіданні Радбезу та Генасамблеї ООН.
Також планується його зустріч у Вашингтоні з держсекретарем США Марко Рубіо, хоча термін розмови ще узгоджується.
"Виступ в ООН відбуватиметься в чергову річницю російської агресії проти України. Це буде промова не лише від імені Польщі, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики уповноважила пана міністра виступати в цьому питанні від імені цілого Євросоюзу. Тому, справа України буде найважливішою", - розповів Вронський.
Речник додав, що у разі розмови Сікорського з Рубіо Україна "буде в центрі уваги".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіс прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера підтвердив, що він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня під час візиту до Вашингтона.
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https://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015576/
Ти хоч знаєш, що таке історія?
До речі, Сікорський - брехун і шахрай (і друг Лаврова).