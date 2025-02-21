У Братиславі понад 10 тисяч людей вийшли на протести проти уряду Фіцо. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 21 лютого, тисячі людей вийшли на мітинги в Братиславі та інших містах Словаччини, закликаючи прем'єр-міністра Роберта Фіцо піти у відставку і продовжуючи протести проти зовнішньої політики, яка, за словами критиків, зближує країну з Росією.

Про це повідомляє Reuters. та Aktuality, передає Цензор.НЕТ.

"Словаччина - це Європа", - скандував натовп у Братиславі разом з вигуками "Досить, Фіцо".

Протести у Словаччині відбуваються кожні два тижні з початку січня і були спровоковані грудневою зустріччю Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Новинний сайт Dennik N навів оцінку експерта з питань безпеки – близько 12 000 протестувальників у столиці, та додав, що два тижні тому кількість учасників акцій протесту оцінювалася у понад 40 000.

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Цього разу мітинги пройшли в більш ніж 40 інших містах.

На протестах в п'ятницю також згадували дату – сім років з дня вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Чотириразовий прем'єр-міністр неодноразово обіцяв не підкорятися вимогам протестувальників піти у відставку.





Довідково

У 2018 році, під час третього терміну Фіцо на посаді прем'єр-міністра, було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову, що спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки Фіцо. Проте він повернувся до влади після перемоги на парламентських виборах 2023 року.

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