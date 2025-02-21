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У Братиславі понад 10 тисяч людей вийшли на протести проти уряду Фіцо. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 21 лютого, тисячі людей вийшли на мітинги в Братиславі та інших містах Словаччини, закликаючи прем'єр-міністра Роберта Фіцо піти у відставку і продовжуючи протести проти зовнішньої політики, яка, за словами критиків, зближує країну з Росією.

Про це повідомляє Reuters. та Aktuality, передає Цензор.НЕТ.

"Словаччина - це Європа", - скандував натовп у Братиславі разом з вигуками "Досить, Фіцо".

Протести у Словаччині відбуваються кожні два тижні з початку січня і були спровоковані грудневою зустріччю Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Новинний сайт Dennik N навів оцінку експерта з питань безпеки – близько 12 000 протестувальників у столиці, та додав, що два тижні тому кількість учасників акцій протесту оцінювалася у понад 40 000.

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Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо

Цього разу мітинги пройшли в більш ніж 40 інших містах.

На протестах в п'ятницю також згадували дату – сім років з дня вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Чотириразовий прем'єр-міністр неодноразово обіцяв не підкорятися вимогам протестувальників піти у відставку.

Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо

Довідково

У 2018 році, під час третього терміну Фіцо на посаді прем'єр-міністра, було вбито журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову, що спричинило найбільші протести в країні з часів падіння комуністичного режиму 1989 року і призвело до відставки Фіцо. Проте він повернувся до влади після перемоги на парламентських виборах 2023 року.

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Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо
Словаки на протестах 21 лютого вимагали відставки Фіцо

Автор: 

Братислава (10) протест (2411) Словаччина (1138) Фіцо Роберт (227)


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Топ коментарі
+13
👏 женіть того прокацапленого!!
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21.02.2025 23:07 Відповісти
+5
Молодцы словаки, это не венгры, потерявшие совесть и стыд, Словакия - это действительно Европа, а не путлеровская конюшня!

Боритесь и победа будет за вами!
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22.02.2025 07:39 Відповісти
+3
ромів 800 000. це елохторат Фіцо
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21.02.2025 23:22 Відповісти
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👏 женіть того прокацапленого!!
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21.02.2025 23:07 Відповісти
10 000 тисяч, це майже вся Словаччина разом з ромами !
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21.02.2025 23:20 Відповісти
ромів 800 000. це елохторат Фіцо
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21.02.2025 23:22 Відповісти
ти мені по *********** не втирай. я живу в Словаччині
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22.02.2025 00:36 Відповісти
Словаччина, 5.4млн населення
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21.02.2025 23:33 Відповісти
800 000 ромів покриває на виборах 5,4 млн. населення як бик вівцю !
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21.02.2025 23:39 Відповісти
2%.
Якщо так є як ти говориш, то Гітлер робив правильно, коли нищів циган!!!
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21.02.2025 23:43 Відповісти
То ти це підтверджуєш?!
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21.02.2025 23:50 Відповісти
А ти? Ти ж ближче🤣🤣🤣
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21.02.2025 23:52 Відповісти
ото тому Фіцо і стільки часу пр и владі
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22.02.2025 00:37 Відповісти
При ***** ти клоун😂😂😂
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22.02.2025 00:39 Відповісти
маєш докази ідіоте?
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22.02.2025 08:43 Відповісти
И мы когда - то выйдем ...
Вот это будет шествие против Зеленского!!!!!!
Предвкушаю....
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21.02.2025 23:43 Відповісти
Неужели
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21.02.2025 23:56 Відповісти
10 000 , для Словаччини , цілком достатньо , аби винести Фіцу вперед ногами!
Шкода , що Україна їм в цьому допомогти не бажає ... хоча і цілком може !
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22.02.2025 00:00 Відповісти
При 5.5млн населення?🤣🤣🥰
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22.02.2025 00:06 Відповісти
Молодцы словаки, это не венгры, потерявшие совесть и стыд, Словакия - это действительно Европа, а не путлеровская конюшня!

Боритесь и победа будет за вами!
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22.02.2025 07:39 Відповісти
Зрадника хФіцо вже зачекався Кадафі.
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22.02.2025 07:53 Відповісти
Скажуть, що то Україна (Америка вже не прокатить) проплатила
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22.02.2025 12:39 Відповісти
 
 