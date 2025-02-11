УКР
Фіцо погрожує зупинити транзит газу до України через припинення поставок російського газу

Фіцо погрожує конфліктом через припинення транзиту газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має моральне право припинити транзит газу до України через відмову України від транзиту російського газу, що розпочався з 2025 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні - близько 60 євро за мегават-годину", - написав Фіцо. 

Окрім того, прем'єр висловив подяку Росії та Туреччині за відновлення поставок російського газу через "Турецький потік" до Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У понад 50 містах Словаччини знову відбуваються протести проти уряду Фіцо. ФОТОрепортаж

За його словами, питання припинення транзиту газу активно обговорюється як на внутрішньому, так і на європейському рівні, і закликав Європу не підтримувати "українську дурість". 

"Тому що Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", - заявив він.

Фіцо також розкритикував опозицію за підтримку участі словацьких солдатів в Україні та її прагнення до НАТО.

Як повідомляється, наразі Україна щодня імпортує близько 14-16 млн куб. м газу, в той час як її щоденне споживання складає приблизно 95-100 млн куб. м.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР спростувало заяву Фіцо: Звинувачення про причетність до організації протестів у Словаччині - безпідставні

Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо подякував Маску за "ліквідацію" USAID

+27

Ти там допіздишся хфіцо що ми моральне право застосуємо до нафти. Придурку ти мадярсько словацький.

11.02.2025 15:00
+13

та хоч ти свого рота зайкрий, і так тошно й без тебе гандон росіянський

11.02.2025 15:04
Горбатого могила випрямить
