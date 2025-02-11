Фіцо погрожує зупинити транзит газу до України через припинення поставок російського газу
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має моральне право припинити транзит газу до України через відмову України від транзиту російського газу, що розпочався з 2025 року.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні - близько 60 євро за мегават-годину", - написав Фіцо.
Окрім того, прем'єр висловив подяку Росії та Туреччині за відновлення поставок російського газу через "Турецький потік" до Словаччини.
За його словами, питання припинення транзиту газу активно обговорюється як на внутрішньому, так і на європейському рівні, і закликав Європу не підтримувати "українську дурість".
"Тому що Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", - заявив він.
Фіцо також розкритикував опозицію за підтримку участі словацьких солдатів в Україні та її прагнення до НАТО.
Як повідомляється, наразі Україна щодня імпортує близько 14-16 млн куб. м газу, в той час як її щоденне споживання складає приблизно 95-100 млн куб. м.
Зупинка транзиту газу РФ
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.
Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.
❗️ Головним провалом «Нафтогазу» нардеп вважає зірвану програму «20 на 20», яка мала б довести газовидобуток до 20 млрд кубометрів.
...НАК Нафтогаз замість того, щоб влітку закачати газ по 300, зараз купує по 700 доларів за 1000 кубів приблизно... Ви ж всі розумієте, що це ляже на його фінансовий стан... На собівартість цього газу, і все це вивелиться потім в ціні на газ для споживачів, - підкреслив він.
🗣️ За словами депутата, запасів газу вистачить до березня, але вони будуть рекордно мінімальними.
Електрику вже відімкнув ? Тепер на черзі газ , потім перекриє нам європейське повітря , щоб циклони з Атлантики не дули на Україну .. Клоун мля ..
Видно фіца попав на дебелі бабки ,, ***** добряче натиснув , треба мовляв - відпрацьовувати .