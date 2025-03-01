Атака безпілотників на Харків: кількість постраждалих зросла до 12, серед них - двоє дітей. ФОТОрепортаж

У ніч на 1 березня ворог завдав масований удар безпілотниками по трьох районах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора

Шевченківський район

Влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала 6-річна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста.

Постраждали чотири жінки – пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

Київський район

Безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо.

Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Чоловік та 6-річний хлопчик отримали поранення від скла, ще один чоловік вдарився головою під час вибуху. Правоохоронці також зафіксували удар безпілотника по АЗС. Трьом співробітникам надано медичну допомогу: їм діагностували гостру реакцію на стрес.

Новобаварський район

Безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На щастя, там нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

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