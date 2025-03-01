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Рашисти вдарили по будинку в Запоріжжі, виникла пожежа. Постраждала жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували житловий будинок у Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики", - йдеться в повідомленні.
Напередодні очільник області заявив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.
"Ворожий шахед зруйнував дах житлового будинку. Відбулось загорання на площі 300 квадратних метрів", - згодом додав Федоров.
Внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні.
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Besya #602532
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Евгений Агро
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Nika Vesela
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