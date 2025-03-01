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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Рашисти вдарили по будинку в Запоріжжі, виникла пожежа. Постраждала жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували житловий будинок у Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики", - йдеться в повідомленні.

 Напередодні очільник області заявив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

"Ворожий шахед зруйнував дах житлового будинку. Відбулось загорання на площі 300 квадратних метрів", - згодом додав Федоров.

Внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні.

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РФ вдарила по будинку в Запоріжжі 1 березня 2025 року
РФ вдарила по будинку в Запоріжжі 1 березня 2025 року
РФ вдарила по будинку в Запоріжжі 1 березня 2025 року
РФ вдарила по будинку в Запоріжжі 1 березня 2025 року
РФ вдарила по будинку в Запоріжжі 1 березня 2025 року

Автор: 

Запоріжжя (2260) обстріл (28263) Запорізька область (3573) Запорізький район (96) війна в Україні (3558)


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Підараси🤬. Вони цілеспрямовано починають бити по житловим будинкам.
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01.03.2025 20:09 Відповісти
Так, бо вдень бпла-розвідників купа літало і шукали цілі.
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01.03.2025 20:22 Відповісти
Возможно упал "сбитый"...
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01.03.2025 20:27 Відповісти
Вчора писали, що і Харків приліти в районі житлових забудов. Це точно не випадковість.
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01.03.2025 20:28 Відповісти
А по официальной информации сегодня утром - все сбили... Ну и еще "локационо потеряли".
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01.03.2025 20:30 Відповісти
Навіть загублене чи збите має десь впасти.
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01.03.2025 20:31 Відповісти
Це путін трампу телеграфує як він жадає миру?😡
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01.03.2025 20:25 Відповісти
 
 