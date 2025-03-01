РФ обстріляла Слов’янськ касетними зарядами: влучили в АЗС, покшоджено авто. ФОТО

Російські загарбники завдали удару по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 17:20 ворог вдарив по місту з РСЗВ. Касетні заряди. Влучання у районі БЗС. Пошкоджень зазнало приміщення автозаправки та автівки"", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

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