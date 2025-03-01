РФ обстріляла Слов’янськ касетними зарядами: влучили в АЗС, покшоджено авто. ФОТО
Російські загарбники завдали удару по Слов'янську на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 17:20 ворог вдарив по місту з РСЗВ. Касетні заряди. Влучання у районі БЗС. Пошкоджень зазнало приміщення автозаправки та автівки"", - йдеться в повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Топ коментарі
+1 Wlad West
показати весь коментар01.03.2025 22:06
+1 Ольга Ольга
показати весь коментар01.03.2025 22:27
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Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Починаючи з січня місяця, кацапи нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином.
Противник мав можливість прорватися в Новеньке, наростивши певне угрупування і продовжує це робити, відчувши попередній успіх. Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися - покаже час. Ресурси у кацапів для цього є і вони намагаються там облаштуватися.
Неприємним моментом є також просування московитів вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно.
Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування. Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід кацапів безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там...
Вне всяких сомнений, такой план и был - про*бать Покровск, а потом получив пи*ды и уложив лучшие бригады, сдрыснуть из курска.
02.09.2024 20:03 Відкрити на форумі 10.
Пройшло 3 роки і зараз чоловік кричить: поїду в Суджу, захищати родінку від біндєравцав - страшна річ пропаганда на слабі мізкі(((
1. Пишеш, бачив знайомого? Не в чат-рулєтці якійсь, не в зумі, а бачив вживу на вулиці. І він шось ляпнув про "бандєровцев"?
У нормального українця цей знайомий був би вже мертвим. Відразу, як таке сказав. Моментально.
2. В тебе фото стіни дитячої лікарні? І все? З 22-го? заїдь трохи даоі Харкова. Від Ізюма і до того ж Славіка.
Побачити по селам нерозбитий будинок - рідкість. Одні суцільні руїни майже кругом.
Я в ціх руїнах вже три роки.
Ти не побачиш тут жодного не побитого уламками паркана. Не побачиш цілих вікон.
Не побачиш вцілілих шкіл, лікарень.
3. Сьогодні був в Славіку.
Я хочу тебе запитать - а що, якщо людина виклала фото, що кацапня била по "мирняку" з перших днів нападу, то це означає, що не б"ють у нас, по ньому, зараз? Кілька днів тому по одному з райцентрів "прилетіло". Ушкоджено більше двох десятків будинків... Чи для тебе є "образою", що у нас більше цілих будинків?
Але тут ждунів вистачає.
Як?
Поза межами розуміння.
По ним щодня прилітає від кацапів, і вони ж їх чекають.
Воно видно. Особливо, у жіночок.
Йде по вулиці, дивиться на тебе так, ніби якась, мля, зоя космодем'янська. І такою ж себе й відчуває.