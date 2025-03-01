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Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріл Слов’янська
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РФ обстріляла Слов’янськ касетними зарядами: влучили в АЗС, покшоджено авто. ФОТО

Російські загарбники завдали удару по Слов'янську на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 17:20 ворог вдарив по місту з РСЗВ. Касетні заряди. Влучання у районі БЗС. Пошкоджень зазнало приміщення автозаправки та автівки"", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Рашисти вдарили по будинку в Запоріжжі, виникла пожежа. Постраждала жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РФ обстріляла Слов'янськ 1 березня 2025 року
РФ обстріляла Слов'янськ 1 березня 2025 року

Автор: 

обстріл (28263) Донецька область (8335) Краматорський район (196) Слов’янськ (593) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+1
Это этническая вата, понятно, но такую же куйню пишут этническая хохлома ( украинцами их назвать - язык не поворачивается), которая прожила там 10-20 лет.
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01.03.2025 22:06
+1
Окупована Луганщина з 2022р, колишні сусіди бачили на власні очі усе, що там творили кадирівці, просиділи до літа у підвалі; матюкали московитів без упину...
Пройшло 3 роки і зараз чоловік кричить: поїду в Суджу, захищати родінку від біндєравцав - страшна річ пропаганда на слабі мізкі(((
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01.03.2025 22:27
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Погіршення ситуації на Курщині

Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Починаючи з січня місяця, кацапи нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином.

Противник мав можливість прорватися в Новеньке, наростивши певне угрупування і продовжує це робити, відчувши попередній успіх. Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися - покаже час. Ресурси у кацапів для цього є і вони намагаються там облаштуватися.

Неприємним моментом є також просування московитів вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно.

Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування. Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід кацапів безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там...
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01.03.2025 21:51 Відповісти
Ну, как я и предсказывал - скоро придется оттуда сваливать ********************.

Вне всяких сомнений, такой план и был - про*бать Покровск, а потом получив пи*ды и уложив лучшие бригады, сдрыснуть из курска.

02.09.2024 20:03 Відкрити на форумі 10.
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01.03.2025 22:00 Відповісти
На днях бачив знайомого. Він сам - етнічний росіянин. Родичі живуть в Росії та на Луганщині. (На тій, що окупована з 2014-го.). Послав їм фото стіни обласної дитячої лікарні та тротуару перед нею. А там сліди шрапнелі касетних ************** російських ракет. Удари наносилися ще в перших числах березня 2022 року. Відповідь одна - "Это фейки бандеровцев!"
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01.03.2025 21:57 Відповісти
Это этническая вата, понятно, но такую же куйню пишут этническая хохлома ( украинцами их назвать - язык не поворачивается), которая прожила там 10-20 лет.
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01.03.2025 22:06 Відповісти
Окупована Луганщина з 2022р, колишні сусіди бачили на власні очі усе, що там творили кадирівці, просиділи до літа у підвалі; матюкали московитів без упину...
Пройшло 3 роки і зараз чоловік кричить: поїду в Суджу, захищати родінку від біндєравцав - страшна річ пропаганда на слабі мізкі(((
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01.03.2025 22:27 Відповісти
якого хра ти хт1в отримати..???- сам когн1тивно здох..??
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01.03.2025 22:28 Відповісти
Ти про що?
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01.03.2025 22:32 Відповісти
Яр, просто диву даюся - наскільки ви усі далекі від війни.
1. Пишеш, бачив знайомого? Не в чат-рулєтці якійсь, не в зумі, а бачив вживу на вулиці. І він шось ляпнув про "бандєровцев"?
У нормального українця цей знайомий був би вже мертвим. Відразу, як таке сказав. Моментально.
2. В тебе фото стіни дитячої лікарні? І все? З 22-го? заїдь трохи даоі Харкова. Від Ізюма і до того ж Славіка.
Побачити по селам нерозбитий будинок - рідкість. Одні суцільні руїни майже кругом.
Я в ціх руїнах вже три роки.
Ти не побачиш тут жодного не побитого уламками паркана. Не побачиш цілих вікон.
Не побачиш вцілілих шкіл, лікарень.
3. Сьогодні був в Славіку.
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01.03.2025 22:47 Відповісти
У тебе з головою - "порядок"? Ти навіть правильно прочитать мною написане, не можеш... Знайомий - в Україні... В 2022 році був у ТРО. Відбивав атаки кацапні цілий березень 2022-го. Потім отримав загострення хронічної болячки, та був списаний. А про "бандер" йому писали родичі з Росії та Луганщини...
Я хочу тебе запитать - а що, якщо людина виклала фото, що кацапня била по "мирняку" з перших днів нападу, то це означає, що не б"ють у нас, по ньому, зараз? Кілька днів тому по одному з райцентрів "прилетіло". Ушкоджено більше двох десятків будинків... Чи для тебе є "образою", що у нас більше цілих будинків?
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01.03.2025 22:58 Відповісти
А, ну так. Неуважність ))
Але тут ждунів вистачає.
Як?
Поза межами розуміння.
По ним щодня прилітає від кацапів, і вони ж їх чекають.
Воно видно. Особливо, у жіночок.
Йде по вулиці, дивиться на тебе так, ніби якась, мля, зоя космодем'янська. І такою ж себе й відчуває.
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01.03.2025 23:10 Відповісти
 
 