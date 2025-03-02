Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 876 720 осіб (+1110 за добу), 10 241 танк, 23 959 артсистем, 21 274 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 876 720 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 876720 (+1110) осіб,
танків - 10241 (+8) од,
бойових броньованих машин - 21274 (+25) од,
артилерійських систем - 23959 (+51) од,
РСЗВ - 1306 (+2) од,
засоби ППО - 1091 (+3) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27594 (+192),
крилаті ракети - 3085 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 39218 (+117) од,
спеціальна техніка - 3768 (+5)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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211!!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, ППО, спецтехніка та арта супер, броня норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 876000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!