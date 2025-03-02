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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 876 720 осіб (+1110 за добу), 10 241 танк, 23 959 артсистем, 21 274 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 876 720 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 876720 (+1110) осіб,

танків - 10241 (+8) од,

бойових броньованих машин - 21274 (+25) од,

артилерійських систем - 23959 (+51) од,

РСЗВ - 1306 (+2) од,

засоби ППО - 1091 (+3) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27594 (+192),

крилаті ракети - 3085 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 39218 (+117) од,

спеціальна техніка - 3768 (+5)

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втрати військ РФ Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) ліквідація (3874) знищення (7149)


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Топ коментарі
+21
Минув 4023 день москальсько-української війни.
211!!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, ППО, спецтехніка та арта супер, броня норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 876000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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02.03.2025 08:51
+18
по ППО гарний початок місяця. Треба підтримувати темп хоча би по півтори системи на добу.
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02.03.2025 07:20
+9
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02.03.2025 08:53
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по ППО гарний початок місяця. Треба підтримувати темп хоча би по півтори системи на добу.
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02.03.2025 07:20 Відповісти
Стопудово цифри якісь захмарні . Особливо по пушкарям, це по одній логістиці повинен бути завал (підвезти тільки б/к, погрузить і вивезти в ремонт пошкоджене). А кацапня просувається.
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02.03.2025 09:56 Відповісти
один тількі підрозділ "Кліма Тім" за добу знищує від пти до десяти арт. стволів з відеопідтвердженнями. Ви просто не в курсах.
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02.03.2025 17:09 Відповісти
у вас цири по складам не вірні.
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02.03.2025 17:06 Відповісти
Минув 4023 день москальсько-української війни.
211!!! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Логістика, ППО, спецтехніка та арта супер, броня норм.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 876000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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02.03.2025 08:51 Відповісти
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02.03.2025 08:53 Відповісти
Пишуть, що кількість боєзіткнень зменшується ... Мабуть це правда, але після витівок Трампа буде принаймні ще одна навала.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.03.2025 09:04 Відповісти
клоун ідіот, трамп піторас
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02.03.2025 11:12 Відповісти
Можливо й так, але Трампу нічого не потрібно від України. Тому буде вона на мапі чи ні йому похєр.
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02.03.2025 16:38 Відповісти
Мардви більше утилізували, чим алтайських недопесків...
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02.03.2025 14:32 Відповісти
 
 