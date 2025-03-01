Бійці 3 ОШБР зупинили прорив окупантів на Харківщині, застосовавши стрілецьку зброю та гранатомети. ВIДЕО

Українські військові продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику на Харківському напрямку. Бійці підрозділу "NC13" 2-го штурмового батальйону 3-ої ОШБр показали як вони ведуть активний бій, застосовуючи стрілецьку зброю та гранатомети для ліквідації російських загарбників.

З опублікованих кадрів видно, що противник намагається прорвати оборону, але українські воїни дають жорстку відсіч: прицільний вогонь не дає ворогу шансів на просування. Українські штурмовики контролюють ситуацію та тримають позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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