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Новини Відео Ситуація на фронті
7 009 16

Бійці 3 ОШБР зупинили прорив окупантів на Харківщині, застосовавши стрілецьку зброю та гранатомети. ВIДЕО

Українські військові продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику на Харківському напрямку. Бійці підрозділу "NC13" 2-го штурмового батальйону 3-ої ОШБр показали як вони ведуть активний бій, застосовуючи стрілецьку зброю та гранатомети для ліквідації російських загарбників.

З опублікованих кадрів видно, що противник намагається прорвати оборону, але українські воїни дають жорстку відсіч: прицільний вогонь не дає ворогу шансів на просування. Українські штурмовики контролюють ситуацію та тримають позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) 3 Окрема штурмова бригада (419)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо козарлюги.... Бережи Вас Бог...
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01.03.2025 17:20
+3
Але є Ви голосуєте за Армія Мова Віра, як всі притомні люди?
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01.03.2025 17:31
+2
Цензор, ви або брешете або не те відео підкріпили, там усюди написано 02.03.2021 рік. Сьогодні 01.03.2025.
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01.03.2025 18:07
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Дякуємо козарлюги.... Бережи Вас Бог...
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01.03.2025 17:20 Відповісти
бога ніт.якщо бін був би ,то не було б йо@аной русні.Слава ЗСУ!
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01.03.2025 17:26 Відповісти
Але є Ви голосуєте за Армія Мова Віра, як всі притомні люди?
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01.03.2025 17:31 Відповісти
Так,якщо я був би Украінець,то був би пріхілникім УПЦ також.хоча залішался б агностиком
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01.03.2025 17:36 Відповісти
То Вам в Кащенка треба. Яким прихильником, якщо Бога нема?
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01.03.2025 17:37 Відповісти
У церкви бога також нема,н нее важліва інша роль
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01.03.2025 17:43 Відповісти
Великий привіт панам, що в попередніх дискусіях намагалися заперечувати мою пропозицію щодо переходу із слабких калашей - на ФН ФАЛ із потужнішим набоєм. Мовляв, не на часі, вже тому що роль стрілецької зброї зведено до нуля. Але в цій новини чудове все, в тому числі заголовок. Отже, потужніша стрілецька зброя не завадить! Та створить перевагу над ворогом, який так й буде бігати із калашами, бо їм ФН ФАЛа ніхто не дасть.
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01.03.2025 17:29 Відповісти
Що це за брехня? На Харківщині скрізь сніг лежить, а тут - зелена трава! Якого року це "відео"?
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01.03.2025 17:40 Відповісти
В правому нижньому кутку написано 2021 🤦‍♀️
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01.03.2025 18:09 Відповісти
Дійсно, я й не помітив!
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02.03.2025 04:49 Відповісти
Цензор, ви або брешете або не те відео підкріпили, там усюди написано 02.03.2021 рік. Сьогодні 01.03.2025.
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01.03.2025 18:07 Відповісти
навіть по запарці і не звернув уваги...
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01.03.2025 18:18 Відповісти
Ага і белиє ночі після 22 години....блд а може там хлопцям не до установки годинника блд!!!
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01.03.2025 18:21 Відповісти
Ок, припустимо, що не встановили годинника, але навряд чи буде зелена трава. Бійцям честь і слава, Цензору догана.
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02.03.2025 10:56 Відповісти
Ну я тільки про годинник. А так відео не схоже на зимове, якщо Харківщина ( а на півдні Миколаївщині Херсонщині то трава взимку зелена, корови пасуться)
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02.03.2025 11:29 Відповісти
Накладка с видео( я про дату) в 21 году 3 ОШБр еще не существовало. Скорее всего время не правильно выставлено.
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01.03.2025 18:25 Відповісти
 
 