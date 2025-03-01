Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції з дрона влучними скидами боєприпасів ліквідували російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на окупантів опублікований у соцмережі.

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