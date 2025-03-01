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Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Воїни бригади "Хижак" Патрульної поліції з дрона влучними скидами боєприпасів ліквідували російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на окупантів опублікований у соцмережі.

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Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) Нацполіція (15136) Донецька область (8335) Торецьк (439) Бахмутський район (341)


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Утилизированные кацапы выглядят весьма респектабельно и придают всем нормальным людям оптимизма и хорошего настроения.
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01.03.2025 16:26 Відповісти
Guten morgen motherfuckers 😁
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01.03.2025 16:51 Відповісти
Всі іменники німецькою пишуться з великої літери, а за кількістю лайливих слів німецька поступається хіба що іспанській.
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01.03.2025 17:50 Відповісти
Guten Morgen motherfuckers 👊
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01.03.2025 18:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lA3mbnV1wUI
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01.03.2025 18:18 Відповісти
Thank you for the best morning laugh 😁
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01.03.2025 18:44 Відповісти
Ідеально!
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01.03.2025 19:06 Відповісти
Це обнадіює.
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01.03.2025 20:51 Відповісти
 
 