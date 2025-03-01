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Командир 1 ОШБ "Да Вінчі" Дмитро Філатов: "Покровськ можна утримати, але потрібні дрони та рішучі дії". ВIДЕО

Командир 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі" Дмитро Філатов в інтерв'ю розповів чи є можливість зупинити ворога під Покровськом і не дати йому захопити місто з подальшим виходом до Дніпропетровської області. Філатов наголосив на важливості сучасних фортифікаційних споруд, зазначивши, що побудовані у 2024 році укріплення відповідають вимогам минулих воєн і потребують оновлення для ефективної оборони в сучасних умовах.

Командир також підкреслив необхідність вирішення проблеми з особовим складом, зокрема щодо службовців за контрактом та відмовників, які не виконують бойові завдання. Він висловив готовність прийняти до свого підрозділу всіх мотивованих бійців, щоб посилити оборону на напрямку Покровська.

В інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", український воїн висловив упевненість у можливості українських сил утримати Покровськ за умови належного постачання дронів та прийняття відповідних рішень, інформує Цензор.НЕТ. 

Дивіться також: Українські бійці ліквідували окупанта, який намагався закинути протитанкову міну. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Донецька область (8335) Бутусов Юрій (3579) ЗСУ (7501) Покровськ (606) Покровський район (517)


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Топ коментарі
+11
Він що не в курсі, що виготовили 2 млн дронів за рік, по 3 на кожного орка...
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01.03.2025 14:10
+10
треба туди терміново зеленського запросити. він знає що робити
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01.03.2025 14:07
+6
Почекайте, уточнемо певний момент: командир розповідає, що потрібно для утримання Покровська журналістам, а не вибиває необхідні ресурси у Сирського, Зеленського, Умєрова? Я один бачу тут якусь дивну схему комунікації, чи ні?
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01.03.2025 14:29
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треба туди терміново зеленського запросити. він знає що робити
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01.03.2025 14:07 Відповісти
А Басівку?
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01.03.2025 14:08 Відповісти
Такими темпами каци скоро і в Журавку залізуть ...
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01.03.2025 14:18 Відповісти
Він що не в курсі, що виготовили 2 млн дронів за рік, по 3 на кожного орка...
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01.03.2025 14:10 Відповісти
побудовані у 2024 році укріплення відповідають вимогам минулих воєн і потребують оновлення Джерело: https://censor.net/ua/v3538651
- як вони могли за рік застаріти ?
А якщо побудовані неякісно - ХТО за це відповість ?
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01.03.2025 14:13 Відповісти
Темпи просування Росії падають третій місяць - Deepstate
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01.03.2025 14:15 Відповісти
Я таке ще чув про Бахмут,що можна було втримати, потім про Авдіївку...
А сьогодні буде струм від Бутусов, як влада повністю зірвала закупівлі дронів у 2025
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01.03.2025 14:16 Відповісти
Бо всі комбриги ходять за донатами і розповідають простим цивільним через інтерв'ю, що і для чого потрібно. Чомусь вони соромляться йти в генштаб і вимагати ресурси у Сирського і компанії...
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01.03.2025 14:30 Відповісти
У ОПи яйця по 17 і це стара ціна!
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01.03.2025 14:21 Відповісти
Угу... З Першотравенську добре видно...
'вовки' , чи скоріше, гієни...
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01.03.2025 14:22 Відповісти
Почекайте, уточнемо певний момент: командир розповідає, що потрібно для утримання Покровська журналістам, а не вибиває необхідні ресурси у Сирського, Зеленського, Умєрова? Я один бачу тут якусь дивну схему комунікації, чи ні?
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01.03.2025 14:29 Відповісти
Комбат может обратится только к своему непосредственному начальнику -комбригу.
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01.03.2025 15:23 Відповісти
Якщо комбриг не може вирішити проблему, як бути в такому випадку? Просто як на мене, йти на інтерв'ю - це ж не варіант...
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01.03.2025 16:33 Відповісти
Интервью - единственная возможность сдвинуть дело с тормозов, другого способа просто нет. Раньше, при совке, можно было еще обратиться по "партийной линии", через политотдел бригады.
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01.03.2025 16:47 Відповісти
Диванні експерди краще б не обсирали тут все і всіх, а пішли б у цей батальйон, показали свої "овальні яйця по 17"
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01.03.2025 14:37 Відповісти
Головне, щоб хрипатий і далі вів вперед!
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01.03.2025 14:54 Відповісти
Дронів не буде, Порошенку заборонили. А рішучих дій від кого очікують, від Зелі???
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01.03.2025 15:27 Відповісти
Скандал нашкодив саме Україні і нашим воїнам на Передовій, допомога не йде. Пу воспряв і бомбить. Крапка. А Договір виходив непоганий і прийнятний для доробок та підпису. І тут: все зірвано, скандал на емоціях, схожий на план Б від ворогів. Замість дипломатії на рівні 4 класу: " Дякуємо США за співпрацю і допомогу Україні спинити і вигнати загарбників. Наш спільний план очікують спеціалісти для швидкої доробки. Успіхів всім нам! До побачення!"... Ан ні, тут-як-тут скандал... Доки?
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01.03.2025 20:50 Відповісти
Та які там рішучі дії?… Півшостий зайнятий утриманням влади.
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01.03.2025 15:47 Відповісти
Що значить "рішучі дії"? Думай, що хочеш. За три роки "повномасштабної" агресії Московського Мордору проти України тільки двічі наші застосовували ефективні засоби проти московських "клешнів". І то лише в 1-й рік. До того ж, вони не були схожі на "рішучі дії"....
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01.03.2025 18:40 Відповісти
 
 