Командир 1 ОШБ "Да Вінчі" Дмитро Філатов: "Покровськ можна утримати, але потрібні дрони та рішучі дії". ВIДЕО

Командир 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі" Дмитро Філатов в інтерв'ю розповів чи є можливість зупинити ворога під Покровськом і не дати йому захопити місто з подальшим виходом до Дніпропетровської області. Філатов наголосив на важливості сучасних фортифікаційних споруд, зазначивши, що побудовані у 2024 році укріплення відповідають вимогам минулих воєн і потребують оновлення для ефективної оборони в сучасних умовах.

Командир також підкреслив необхідність вирішення проблеми з особовим складом, зокрема щодо службовців за контрактом та відмовників, які не виконують бойові завдання. Він висловив готовність прийняти до свого підрозділу всіх мотивованих бійців, щоб посилити оборону на напрямку Покровська.

В інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", український воїн висловив упевненість у можливості українських сил утримати Покровськ за умови належного постачання дронів та прийняття відповідних рішень, інформує Цензор.НЕТ.

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