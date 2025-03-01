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Українські бійці ліквідували окупанта, який намагався закинути протитанкову міну. ВIДЕО

Російський військовий спробував закинути протитанкову міну у бік українських позицій, проте його дії були оперативно зупинені прицільним стрілецьким вогнем.Кадри ліквідації демонструють високу пильність та швидку реакцію наших воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

Дивіться: Окупант із РПГ намагався збити український дрон, але сам став мішенню. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874)


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01.03.2025 12:05 Відповісти
Мінус ще одна мразь
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01.03.2025 12:10 Відповісти
Можна й так ловити на "живця".
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01.03.2025 12:17 Відповісти
А як попаде в полон, так такий білий та пухнастий - я не стріляв, то не я, мене насильно забрали. Всі вони потвори.
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01.03.2025 12:28 Відповісти
"Какой храбрий мальчік в трусіках"....... був .
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01.03.2025 13:05 Відповісти
І тихенько сконав...
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01.03.2025 13:49 Відповісти
 
 