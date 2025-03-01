Українські бійці ліквідували окупанта, який намагався закинути протитанкову міну. ВIДЕО

Російський військовий спробував закинути протитанкову міну у бік українських позицій, проте його дії були оперативно зупинені прицільним стрілецьким вогнем.Кадри ліквідації демонструють високу пильність та швидку реакцію наших воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

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