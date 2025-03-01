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Окупант із РПГ намагався збити український дрон, але сам став мішенню. ВIДЕО
Російський військовий зробив безуспішну спробу збити український дрон із гранатомета. Однак його дії виявилися марними – натомість дрон точним скидом боєприпасу ліквідував окупанта. Успішну операцію виконали аеробомбери підрозділу "Гострі Картузи" спецзагону "Омега" Нацгвардії України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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