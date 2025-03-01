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Окупант із РПГ намагався збити український дрон, але сам став мішенню. ВIДЕО

Російський військовий зробив безуспішну спробу збити український дрон із гранатомета. Однак його дії виявилися марними – натомість дрон точним скидом боєприпасу ліквідував окупанта. Успішну операцію виконали аеробомбери підрозділу "Гострі Картузи" спецзагону "Омега" Нацгвардії України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) Національна гвардія (1519)


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РПГ - ручний протидроновий гранатомет.
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01.03.2025 11:01 Відповісти
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01.03.2025 11:03 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. ))
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01.03.2025 11:01 Відповісти
Тепер він добриво
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01.03.2025 12:09 Відповісти
Почілить іншим разом!
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03.03.2025 01:57 Відповісти
Можна було погратися. Щоб цей пахомчик собі дупу припалив, роблячи постріл з Мухи вертикально вверх.
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01.03.2025 11:01 Відповісти
*******! Але в цьому був плюс.
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01.03.2025 11:01 Відповісти
Можна ще спробувати орєшніком збити фпвішку
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01.03.2025 11:22 Відповісти
От дурень.Дрона с рпг не собьешь.Тут пушка нужна большого клибра.Чем больше-тем лучше.
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01.03.2025 16:55 Відповісти
 
 