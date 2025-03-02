УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11929 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Краматорська
3 026 1

Наслідки ворожого удару ФАБами по Краматорську. ФОТОрепортаж

1 березня російські війська завдали авіаудару по Краматорську: є загиблий і поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, увечері 1 березня 2025 року російські війська завдали два авіаційні удари по Краматорську. Удари були здійснені керованими авіабомбами ФАБ-250 з боку окупантів.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець, ще двоє отримали поранення.

Щонайменше два десятки приватних будинків зазнали пошкоджень. Фахівці продовжують обстеження місця події та уточнюють наслідки удару.

Також читайте: Росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджено понад 40 домогосподарств. ФОТОрепортаж

наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року
наслідки удару по Краматорську 1 березня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Рашисти вдарили по Краматорську: загинув 18-річний хлопець, є поранені

Автор: 

Краматорськ (651) обстріл (28263) Донецька область (8335) Краматорський район (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які кацапи тварюки,щоб вас пранці з,їли,зовсім,усих разом.
показати весь коментар
02.03.2025 13:00 Відповісти
 
 