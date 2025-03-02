Наслідки ворожого удару ФАБами по Краматорську. ФОТОрепортаж

1 березня російські війська завдали авіаудару по Краматорську: є загиблий і поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, увечері 1 березня 2025 року російські війська завдали два авіаційні удари по Краматорську. Удари були здійснені керованими авіабомбами ФАБ-250 з боку окупантів.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець, ще двоє отримали поранення.

Щонайменше два десятки приватних будинків зазнали пошкоджень. Фахівці продовжують обстеження місця події та уточнюють наслідки удару.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Рашисти вдарили по Краматорську: загинув 18-річний хлопець, є поранені