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Новини Фото Вбивство письменника Володимира Вакуленка
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Вбивство письменника Вакуленка: третього підозрюваного окупанта заочно судитимуть у Харкові. ФОТО

У Харкові заочно судитимуть третього російського окупанта Дмитра Катькалова (Академік), якого підозрюють у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини у 2022 році.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Масове поховання в Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили після деокупації міста. Могили з дерев'яними однаковими хрестами. Саме там під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко.

Вакуленко

Слідство встановило, що третій співучасник вбивства Вакуленка – 36-річний житель Луганська, військовий РФ з позивним Академік на ім’я Дмитро Катькалов.

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За даними прокуратури, Катькалов разом з двома іншими підозрюваними – Владиславом Нескородьєвим і Сергієм Удоденком (позивні Лев та Удод), ще одним військовим, на ім'я Кирило з позивним Кір'ян та іншими не встановленими окупантами, викрали письменника з дому у Капітолівці (Ізюмщина) 22 березня 2022 року.

Вакуленко

Зазначається, що обвинувачений брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та ще двох місцевих жителів.

Нині фігурант перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

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Раніше повідомлялося, що двох російських військових, які у березні 2022 року на Харківщині вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка, судитимуть заочно.

Автор: 

суд (11653) Харків (5562) воєнні злочини (1849) Вакуленко Володимир письменник (9) Харківська область (690) Харківський район (191)


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судити без присутности підсудного те саме що завести автівку але нікуди не їхати - бензин спалюється, ресурс витрачається а пробіг нуль.
в чому сенс вироку якщо підсудний не сів у в'язницю, справедливість не відновилася, закон і феміда відсмоктали але суддя та всі причетні отримали зарплату за холосту роботу?
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11.03.2025 17:24 Відповісти
Військові злочини має судити військовий трибунал. Вирок військових трибуналів за військові злочини, які не мають термінів давності, тільки один - смерть. Має оголошуватися винагорода за виконання вироку будь де, будь кому і будь коли. Кошти мають виплачуватися негайно за предявленням незаперечних доказів знищення військового злочинця. Така практика в усіх країнах призводила до появи "мисливців за головами". Всі заочні вироки цивільних судів (які насправді не прагнуть покарання злочинців!) є фарсом і відвертим глумлінням над правосуддям.
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11.03.2025 17:58 Відповісти
 
 