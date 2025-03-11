Вбивство письменника Вакуленка: третього підозрюваного окупанта заочно судитимуть у Харкові. ФОТО

У Харкові заочно судитимуть третього російського окупанта Дмитра Катькалова (Академік), якого підозрюють у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини у 2022 році.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Масове поховання в Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили після деокупації міста. Могили з дерев'яними однаковими хрестами. Саме там під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко.

Слідство встановило, що третій співучасник вбивства Вакуленка – 36-річний житель Луганська, військовий РФ з позивним Академік на ім’я Дмитро Катькалов.

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За даними прокуратури, Катькалов разом з двома іншими підозрюваними – Владиславом Нескородьєвим і Сергієм Удоденком (позивні Лев та Удод), ще одним військовим, на ім'я Кирило з позивним Кір'ян та іншими не встановленими окупантами, викрали письменника з дому у Капітолівці (Ізюмщина) 22 березня 2022 року.

Зазначається, що обвинувачений брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та ще двох місцевих жителів.

Нині фігурант перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

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Раніше повідомлялося, що двох російських військових, які у березні 2022 року на Харківщині вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка, судитимуть заочно.