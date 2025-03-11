Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули 6 людей, зокрема 2 дитини, - ОВА. ФОТОрепортаж
11 березня російські загарбники вбили 6 та поранили 7 людей в Донецькій області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Внаслідок удару загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець — він перебуває у важкому стані.
"Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", - наголосив Філашкін.
Крім того, росіяни атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — 1 людина загинула, 2 поранені.
Також за сьогодні у Сіверську 3 людини загинули і 3 поранені, і ще 1 людина поранена у Костянтинівці.
"Я кожен день повторюю: евакуюйтесь! І кожен день доводиться писати страшні рядки про нових жертв. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей! Їхнє життя — це ваша відповідальність!" - підкреслив очільник ОВА.
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