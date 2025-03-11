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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули 6 людей, зокрема 2 дитини, - ОВА. ФОТОрепортаж

11 березня російські загарбники вбили 6 та поранили 7 людей в Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Внаслідок удару загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець — він перебуває у важкому стані.

"Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше — що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", - наголосив Філашкін.

Наслідки обстрілів Донеччини

Читайте: Рашисти вдарили КАБом по будинку в Сіверську на Донеччині: загинула людина, чотирьох поранено

Крім того, росіяни атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — 1 людина загинула, 2 поранені. 

Також за сьогодні у Сіверську 3 людини загинули і 3 поранені, і ще 1 людина поранена у Костянтинівці.

"Я кожен день повторюю: евакуюйтесь! І кожен день доводиться писати страшні рядки про нових жертв. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей! Їхнє життя — це ваша відповідальність!" - підкреслив очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: росіяни вбили 3 людини, 6 осіб поранено. ФОТОрепортаж

Знищена російським обстрілом будівля на Донеччині

Росіяни атакували FPV-дронами авто на Донеччині

Автор: 

обстріл (28212) жертви (1779) Донецька область (8317) Бахмутський район (336) Покровський район (513) Сіверськ (70) Костянтинівка (19) Рівне (3) війна в Україні (3518)


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Будт ти проклята фашиська росія і народ цього терористичного утворення ,з ким ви мерзені варвари воюєте ? смерть злочинцю путіну і всій злочиній кліці може це треба Трампу повідомити.
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11.03.2025 18:57 Відповісти
Вічна Пам'ять загиблим - смерть рашистським підорам!
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11.03.2025 19:33 Відповісти
 
 