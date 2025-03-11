Обстріли Херсону та області: окупанти вбили двох людей, ще п’ятеро поранені, зокрема двоє підлітків. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Удар по Херсону 10 березня

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, сьогодні стало відомо про загибель двох жителів Херсонщини через російські дронові удари.



"Учора окупаційні війська обірвали життя 59-річного жителя Золотої Балки та 75-річної жительки Зміївки. Мої співчуття рідним і близьким вбитих", - написав він.

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Обстріли Херсону

Як зазначається, зранку у Дніпровському районі Херсону через удар російського дрона постраждав велосипедист.



У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення ноги. Потерпілий перебуває під наглядом лікарів.

Крім того, близько 11:30 у Дніпровському районі Херсону росіяни атакували з БпЛА підлітка.



Під ворожий удар потрапив 16-річний хлопець, який їхав на мопеді. Попередньо, він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Підліток самостійно звернувся до лікарні. Медики обстежили його та надали допомогу.

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Також меддопомога знадобилася ще одному підлітку, який постраждав через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсону.



У 16-річного хлопця діагностували вибухову травму та контузію. Його стан оцінюють як легкий. Лікарі надали йому допомогу.

Орієнтовно о 13:30 російські війська вчергове вкрили вогнем Херсон.



Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік дістав вибухову травму, він перебуває під наглядом лікарів.

Обстріли Херсонщини

Так, до лікарні звернулася жителька Золотої Балки, яка напередодні потрапила під удар російського БпЛА.



У 92-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. Потерпілій надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

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Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що ворог атакував Зеленівку.



"Російські терористи б’ють по житлових кварталах. Люди, на щастя, вціліли", - написав він і показав фото наслідків чергового обстрілу Зеленівки.









Також він розповів, що селище Східне постійно потерпає від російського терору.



"Учора близько 23.00 ворог вкотре вдарив по житлових кварталах - пошкоджено до десятка будинків. На фото - наслідки чергового ворожого обстрілу Східного", - йдеться в повідомленні.





