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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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РФ атакувала авто волонтерів в Оріхові на Запоріжжі. ФОТО

Російські окупанти завдали удару по автомобілю волонтерів в Оріхові на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці війська РФ поцілили FPV-дроном в авто з червоним хрестом, яким пересувалися волонтери.

Транспорт пошкоджений. Люди не постраждали.

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РФ атакувала авто волонтерів в Оріхові 12 березня 2025 року
РФ атакувала авто волонтерів в Оріхові 12 березня 2025 року

Автор: 

обстріл (28212) Запорізька область (3566) Пологівський район (37) Оріхів (4) війна в Україні (3518)


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