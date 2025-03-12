РФ атакувала авто волонтерів в Оріхові на Запоріжжі. ФОТО

Російські окупанти завдали удару по автомобілю волонтерів в Оріхові на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Вранці війська РФ поцілили FPV-дроном в авто з червоним хрестом, яким пересувалися волонтери.

Транспорт пошкоджений. Люди не постраждали.

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