РФ атакувала авто волонтерів в Оріхові на Запоріжжі. ФОТО
Російські окупанти завдали удару по автомобілю волонтерів в Оріхові на Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці війська РФ поцілили FPV-дроном в авто з червоним хрестом, яким пересувалися волонтери.
Транспорт пошкоджений. Люди не постраждали.
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