На Закарпатті викрили військового, який за 10 тис. дол. влаштовував переведення до тилу, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили начальника речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабар обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Пропозиція хабаря за службу в тилу

Встановлено, що на початку року до посадовця звернувся командир одного із бойових підрозділів частини з проханням посприяти у його переведенні на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби.

Перебування на цій посаді не повʼязане із постійною участю у бойових діях та більше вимагає перебування у тилу. Начальник повідомив прохачу, що піде йому на зустріч та допоможе, але "усього" за 10 тис. доларів США.

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Отримавши обумовлену суму в еквіваленті 410 тис. гривень, посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця з бойового підрозділу на тилову посаду.

Після цього його затримали правоохоронці. Кошти вилучені. Начальника речової служби вже відсторонено від виконання обов’язків за посадою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).







Покарання

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 424 тис. гривень застави.

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