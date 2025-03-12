На Закарпатті викрили військового, який за 10 тис. дол. влаштовував переведення до тилу, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили начальника речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабар обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Пропозиція хабаря за службу в тилу
Встановлено, що на початку року до посадовця звернувся командир одного із бойових підрозділів частини з проханням посприяти у його переведенні на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби.
Перебування на цій посаді не повʼязане із постійною участю у бойових діях та більше вимагає перебування у тилу. Начальник повідомив прохачу, що піде йому на зустріч та допоможе, але "усього" за 10 тис. доларів США.
Отримавши обумовлену суму в еквіваленті 410 тис. гривень, посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця з бойового підрозділу на тилову посаду.
Після цього його затримали правоохоронці. Кошти вилучені. Начальника речової служби вже відсторонено від виконання обов’язків за посадою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Покарання
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 424 тис. гривень застави.
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І це зроблено свідомо вищим військово-політичним керівництвом держави.
Це і є зрада, за яку треба саджати у в'язницю все вище керівництво держави.
Зелю, як верховного головнокомандувача, головнокомандувача Сирського, всіх генералів з МО та Генштабу, міністрів на чолі з прем'єр міністром.
Объснит что потерпевший ценный специалист и вопрос с его переводом был решен положительно. А он, зная заранее, о положительном решении захотел на этом инсайде срубить денег. Да, виноват. Готов отвечать по всей строгости. За мошенничество, в крупном размере. Ст. 190 до 5-ти лет.