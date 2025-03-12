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Новини Фото Хабарники у військових частинах
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На Закарпатті викрили військового, який за 10 тис. дол. влаштовував переведення до тилу, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили начальника речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабар обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Пропозиція хабаря за службу в тилу

Встановлено, що на початку року до посадовця звернувся командир одного із бойових підрозділів частини з проханням посприяти у його переведенні на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби.

Перебування на цій посаді не повʼязане із постійною участю у бойових діях та більше вимагає перебування у тилу. Начальник повідомив прохачу, що піде йому на зустріч та допоможе, але "усього" за 10 тис. доларів США.

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Отримавши обумовлену суму в еквіваленті 410 тис. гривень, посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця з бойового підрозділу на тилову посаду.

Після цього його затримали правоохоронці. Кошти вилучені. Начальника речової служби вже відсторонено від виконання обов’язків за посадою. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Влаштовував переведення до тилу
Влаштовував переведення до тилу
Влаштовував переведення до тилу

Покарання

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 424 тис. гривень застави.

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Автор: 

хабар (4692) ДБР (3473) Закарпатська область (2044)


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Навіть, якщо відкинути корупцію, коли 70% армії воюючої країни, сидить в тилу і не воює, то поразка і капітуляція не минуча.
І це зроблено свідомо вищим військово-політичним керівництвом держави.
Це і є зрада, за яку треба саджати у в'язницю все вище керівництво держави.
Зелю, як верховного головнокомандувача, головнокомандувача Сирського, всіх генералів з МО та Генштабу, міністрів на чолі з прем'єр міністром.
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12.03.2025 15:40 Відповісти
Тобто, після внесення застави, в нього залишитьсяще 14 000 гривень, як бонус. Чудово
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12.03.2025 16:08 Відповісти
У него "осталось" -14000 грн.
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12.03.2025 17:16 Відповісти
Профит!
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12.03.2025 17:48 Відповісти
Закарпатський фронт продовжує мужньо діяти! А які ж там кадри куються! Наприклад, теперішній очільник КМВА Ткаченко (за батьком Мамєдов)!
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12.03.2025 16:09 Відповісти
Ускользнет угорь.
Объснит что потерпевший ценный специалист и вопрос с его переводом был решен положительно. А он, зная заранее, о положительном решении захотел на этом инсайде срубить денег. Да, виноват. Готов отвечать по всей строгости. За мошенничество, в крупном размере. Ст. 190 до 5-ти лет.
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12.03.2025 16:40 Відповісти
 
 